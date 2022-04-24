Geleceğin Denizcileri 23 Nisan Etkinliklerinde Yarıştı

Kemer Belediyespor Yat Yelken Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 23 Nisan İl Birinciliği yarışları düzenledi.

Yelken İl Temsilciliği’nin 2022 yılı Faaliyet Programı’nda yer alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – İl Birinciliği Yarışı, Kemer Yat ve Yelken Kulübü ev sahipliğinde Kemer Belediyesi’nin destekleriyle yapıldı.

Oldukça çekişmeli mücadelelere sahne olan yarış büyük ilgi gördü. Deniz kenarında tatil yapan ve vakit geçiren yerli ve yabancı misafirler, geleceğin denizcilerinin yarışını cep telefonları ile görüntüledi.

Yarış sonrası kendi kategorilerinde dereceye giren sporculara düzenlenen ödül töreni ile ödülleri verildi.

Ödül töreninde, Başkan Topaloğlu’na desteklerinden dolayı Kemer aşığı araştırmacı yazar Mustafa Aydemir’in “Dağdan bakan gözler” isimli kitabı ve Kemer bölgesinin eski bir haritası hediye edildi.

Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’nda düzenlenen ödül törenine, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, Kemer Belediyespor Yat Yelken Kulübü Başkanı Orhan Yeşilli, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkan Yardımcısı Şinasi Gürocak, sporcular ve davetliler katıldı.

Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, özveri ile geleceğin denizcilerinin yetişmesini sağladıkları için Kemer Belediyespor yöneticilerine teşekkür etti.

Dereceye giren sporcuların yanı sıra yarışa katılan tüm sporcuları kazanmış olarak gördüğünü anlatan Topaloğlu, “Tüm sporcularımız büyük bir alkışı hak ediyor. Kemer Belediyesi olarak geleceğimizin denizcilerine her zaman destek verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Tüm genç sporcularımıza başarılar dilerim. Yolları açık olsun.” diye konuştu.

Kulüp Başkanı Orhan Yeşilli ise Kemer Belediyesi’nin destekleriyle ücretsiz yaz yelken kursları düzenlediklerini söyledi.

Düzenledikleri kursun bazı yerlerde yüksek fiyatlarla verildiğine değinen Yeşilli, “Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu’nun destekleriyle Türkiye’de nadir bir iş yapıyoruz ve bunu biz ücretsiz veriyoruz. Müracaatlar şu anda 50’yi geçti. Başkanımız bize verdiği tüm sözleri yerine getirdi ve bizde bunun karşılığını kendisine çocuklarımızın başarısı olarak verdik. Kendisi bize bot ve 5 tane optimist tekne desteği verdi. Geleceğin denizcilerinin yetişmesi için verdiği tüm destek için kendisine teşekkür ediyorum.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı