Geleceğin robot teknolojilerini öğrencilere anlattı

İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından organize edilen “Teknoloji ve İnovasyon” webinarında öğrencilerle bir ortaya gelen Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Eser İdaresi ve Pazarlama Ünite Müdürü Tolga Bizel, dijital dönüşüm ve yapay zekâ teknolojileri konusunda şirketin yaptığı inovatif çalışmalarla ilgili bilgileri aktardı. Günümüzde her alanda dijitalleşmenin sürat kazandığını ve üretimin de ağır bir dönüşüm sürecinde olduğunu belirten Bizel, şu açıklamalarda bulundu: “Dijitalleşmenin artmasıyla birlikte seri üretim yaptığımız fabrikalarda insan emeği yerine robot teknolojilerini kullanmaya başladık. Denetimi artık akıllı kameralar ve sensör sistemleri yapıyor. Sanayi 4.0 olarak isimlendirdiğimiz bu sanayi evresinde fizikî emek yerine akıllı makineler, robotlar ve karanlık fabrikalar yer alıyor. Biz de Mitsubishi Electric olarak yapay zekâ algoritmalarını robotlara entegre ediyor ve robotların akıllı algılayıcılar sayesinde anlayıp algılayıp ona nazaran kararlar verebilmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Ağır fizikî ve tekrarlayan işlerin robotlar tarafından yapılmasıyla insanların daha çok zihinsel çalışmalara ağırlaşması da mümkün olacak” dedi.

MAISART teknolojisiyle robotlar insan üzere çalışacak

Robotların rastgele bir dayanağa gereksinim duymadan çalışmasının mümkün olabileceğini anlatan Bizel; “Robotlarımızın kendi kendilerine karar alıp tüketici gereksinimlerini giderebilecek yetkinliğe sahip olduğu bir gelecek hayal ediyoruz. Mitsubishi Electric olarak yapay zekâ teknolojilerimizi birleştirdiğimiz bir teknolojiye sahibiz. Yapay zekâ teknolojileriyle güçlendirilmiş bu yaklaşıma Mitsubishi Electric’in tescilli AI markası olarak MAISART (Mitsubishi Electric’s AI creates the State-of-the-ART in technology) ismini veriyoruz. Bu tescilli teknolojimiz, 3 ana kısım halinde çalışıyor. Bu etaplarda ‘Derin Öğrenme’, ‘Pekiştirmeli Öğrenme’ ve ‘Büyük Data Analizi’ sistematiğini kullanıyoruz. Bu sistemde robot, pekiştirmeli öğrenme metodunu kullanarak yaptığı işlerden kendine birtakım çıkarımlarda bulunuyor ve tutma sürecini bu biçimde yapıyor. Eseri tanıma ve eseri nasıl yakalayacağını bulma sürecini ise derin öğrenme metoduyla gerçekleştiriyor. Endüstrideki üretici deneyimimiz ışığında bu 3 sistematiği bir ortaya getirerek robotlarımıza yakın gelecekte şuur katmayı hedefliyoruz” diyerek kelamlarını tamamladı.

Hibya Haber Ajansı