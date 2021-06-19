Gelecek Partisi Osmaniye’de kongre heyacanı

Gelecek Partisi Kadirli İlçe Kongresi’ni, Osmaniye Vilayet Lideri Mustafa Saygılı’nın da iştirakiyle gerçekleştirdi.

Gelecek Partisi Kadirli İlçe Kongresi, ilçe başkanlığında yapıldı. Gelecek Partisi Osmaniye Vilayet Lideri Mustafa Saygılı Kadirli İlçe Kongresi’nde konuşma yaptı. Kongreye partililer de ağır ilgi gösterdi. Konuşma yapmadan evvel partilileri selamlayan Saygılı, “Gelecek Partisi Kadirli İlçe Kongre’mizi gerçekleştirdik. Osmaniye’mize ve Türkiye’mize iyi olsun. Gelecek Türkiye’nin, gelecek Osmaniye’nin” sözlerini kullandı. Saygılı, oy birliği ile Kadirli İlçe Lideri seçilen Halil İbrahim Çuhadar’ı da tebrik etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı