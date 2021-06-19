Teknosa ‘En İyi Omnichannel Müşteri Deneyimi’ Ödülünü Kazandı

Teknosa ‘En İyi Omnichannel Müşteri Deneyimi’ Ödülünü Kazandı

 Yeni Kuşağın Teknosa’sı kapsamlı dönüşüm programıyla dijitalleşme ve müşteri odaklılık konusunda öncü adı
Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 19 Haziran 2021 15 Görüntüleme

Gelecek Partisi Osmaniye’de kongre heyacanı

Gelecek Partisi Osmaniye’de kongre heyacanı

Gelecek Partisi Kadirli İlçe Kongresi’ni, Osmaniye Vilayet Lideri Mustafa Saygılı’nın da iştirakiyle gerçekleştirdi.

Gelecek Partisi Kadirli İlçe Kongresi, ilçe başkanlığında yapıldı. Gelecek Partisi Osmaniye Vilayet Lideri Mustafa Saygılı Kadirli İlçe Kongresi’nde konuşma yaptı. Kongreye partililer de ağır ilgi gösterdi. Konuşma yapmadan evvel partilileri selamlayan Saygılı, “Gelecek Partisi Kadirli İlçe Kongre’mizi gerçekleştirdik. Osmaniye’mize ve Türkiye’mize iyi olsun. Gelecek Türkiye’nin, gelecek Osmaniye’nin” sözlerini kullandı. Saygılı, oy birliği ile Kadirli İlçe Lideri seçilen Halil İbrahim Çuhadar’ı da tebrik etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Galataport İstanbul’a uluslararası ödül

Galataport İstanbul’a uluslararası ödül