Geleneksel Çocuk Oyunları ve İlkokul Fiziksel Etkinliklerini Kınık’ta Gerçekleşti.

Kınık Gençlik Spor Müdürlüğü ve Kınık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında düzenlenen işbirliği protokolü kapsamında “Geleneksel Çocuk Oyunları ve İlkokul Fiziksel Etkinliklerini Öğreniyorum” 1.2.3.4 sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Her yıl düzenlenen etkinlikte, her sınıf kendi arasında belirlenen çember işbirliği, çift ayak atlama, el değiştirerek bayrak koşusu, halat çekme oyunları oynuyor. Oyunlar çocukların problem çözme ve sorunların üstesinden gelme yeteneğinin gelişmesini sağlarken, oyun oynarken hareket becerileri, el becerileri gelişiyor. Çocuk çevresini daha iyi tanıyıp, anlayarak, iletişim konusunda da gelişiyor.

Etkinlik sonunda etkinliğe katılan Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı İlkokullar Fiziksel Etkinlik Oyunlarına katılan öğrencilere katılım belgesi takdim etti.

Kınık Kapalı Spor Salonunda Gençlik Spor Müdürlüğü antrenörleri ve gençlik spor müdürlüğü koordinatörleri tarafından gerçekleşen etkinliğe Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Kınık İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Derelioğlu, Kınık Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çelik katılım sağladı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı