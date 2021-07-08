Geleneksel kötü amaçlı yazılımlardan korunma çözümleri, tehditlerin yaklaşık 75’ini ıskalıyor!

WatchGuard’ın 2021 yılı 1. Çeyrek İnternet Güvenlik Raporu yayımlandı. Yeni rapor klâsik berbat maksatlı yazılımlardan korunma tahlillerinin tehditlerin yaklaşık 75’ini ıskaladığını aktarırken; rekor kıran sıfır gün makus emelli yazılım hacimlerine, artan ağ atak oranlarına, çeyreğin en yaygın makûs maksatlı yazılım akınlarına ve daha fazlasına dikkat çekiyor.

Ağ güvenliği ve zekası, çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA), gelişmiş uç nokta muhafazası ve inançlı Wi-Fi alanlarında dünya başkanı olan WatchGuard® Technologies, 2021 yılının birinci çeyreğine ait İnternet Güvenlik Raporu’nuyayınladı. Kayda paha bulgular ortasında; geçen çeyrekte tespit edilen tehditlerin 74’ünün sıfır gün makûs gayeli yazılımları olduğu, imza tabanlı bir virüsten müdafaa tahlilinin makus maksatlı yazılım süreci sırasında tehditleri tespit edemediği ve klâsik virüsten müdafaa tahlillerinin atlatılabildiği yer alıyor. Rapor ayrıyeten; artan ağ hücum oranlarına, saldırganların eski açıkları nasıl gizlemeye ve tekrar amaçlamaya çalıştığına, çeyreğin en yaygın berbat hedefli yazılım ataklarına ve daha fazlasına ait yeni tehdit istihbaratını içeriyor.

“Saldırılar Artıyor! Şirketlerin ise Güçlü Bir Güvenlik Stratejisi Benimsemesi Gerekiyor”

“Son çeyrek, şimdiye kadar kaydettiğimiz en yüksek sıfır gün berbat emelli yazılım algılama düzeyini gördü. Gelişmiş makûs gayeli yazılım oranları, klasik tehditlerin oranlarını gölgede bıraktı. Bu durum, kuruluşların giderek daha karmaşık hale gelen tehdit aktörlerinin önüne geçmek için savunmalarını geliştirmeleri gerektiğinin bir öteki işaretidir.” tabirlerine yer veren WatchGuard Baş Güvenlik Sorumlusu Corey Nachreiner, “Geleneksel makus gayeli yazılımdan muhafaza tahlilleri tek başına, günümüzün tehdit ortamı için tek sözle yetersizdir. Her kuruluşun yeni, gelişmiş tehditleri tespit etmek ve engellemek için makine tahsili ile davranış tahlili içeren katmanlı, proaktif bir güvenlik stratejisine muhtaçlığı vardır.” dedi.

2021’in 1. Çeyreğinde Dikkat Çeken Gelişmeler

WatchGuard’ın 2021 1. Çeyrek İnternet Güvenlik Raporu’nda yer alan değerli bulgular şu formda:

1. Evraksız berbat hedefli yazılım varyantının popülaritesi artıyor. XML.JSLoader hacim olarak Watchguard’ın, hem en sık karşılaşılan makus gayeli yazılımlarında hem de en yaygın makus emelli yazılım algılama listelerinde birinci sefer ortaya çıkan berbat maksatlı bir yük ve HTTPS incelemesi yoluyla 1. çeyrekte en çok tespit edilen varyant olarak tanımlandı. WatchGuard’ın tanımladığı örnek, lokal PowerShell yürütme unsurunu atlamak için komutları çalıştırmak üzere bir kabuk açan XML harici bir varlık (XXE) saldırısı kullanılıyor ve gerçek kullanıcıdan ya da kurbandan gizlenerek etkileşimsiz bir biçimde çalışıyor. Bu durum ise evraksız berbat gayeli yazılımların artan yaygınlığının, gelişmiş uç nokta algılama ve karşılık yeteneklerine duyulan muhtaçlığın bir diğer örneğini oluşturuyor.

2. Kolay belge ismi hilesi bilgisayar korsanlarının fidye yazılımı yükleyicisini, legal PDF ekleri olarak iletmesine yardımcı oluyor. Fidye yazılım yükleyicisi Zmutzy, birinci çeyrekte hacimce en yaygın iki şifreli makus hedefli yazılım çeşidi olarak ortaya çıktı. Bilhassa Nibiru fidye yazılımıyla bağlantılı olarak kurbanlar bu tehditle, bir e-postaya sıkıştırılmış evrak eki yahut makus gayeli bir web sitesinden indirme yoluyla karşılaşırlar. Zip evrakını çalıştırmak, kurbanın yasal bir PDF üzere görünen bir yürütülebilir belgeyi indirmesine neden olur. Saldırganlar, berbat gayeli zip belgesini PDF olarak iletmek için belge isminde nokta yerine virgül ve manuel olarak ayarlanmış bir simge kullanırlar. Bu cins bir hücum, bunun üzere bir varyantın bir fidye yazılımı bulaşmasına neden olması durumunda, kimlik avı eğitiminin ve öğretiminin yanı sıra yedekleme tahlillerinin uygulanmasının kıymetini vurgulamaktadır.

3. Tehdit aktörleri IoT aygıtlarına saldırmaya devam ediyor. Linux.Ngioweb.B varyantı, son çeyrekte WatchGuard’ın en yaygın 10 makûs maksatlı yazılım listesinde yer almasa da yakın vakitte IoT aygıtlarını hedeflemek için siber saldırganlar tarafından kullanıldı. Bu örneğin birinci sürümü, WordPress çalıştıran ve başlangıçta genişletilmiş bir biçim lisanı (EFL) belgesi olarak gelen Linux sunucularını gaye aldı. Bu makûs maksatlı yazılımın öbür bir sürümü ise IoT aygıtlarını dönen komut ve denetim sunucularıyla bir botnete dönüştürmektedir.

4. Ağ atakları 20’den fazla arttı. WatchGuard aygıtları, evvelki çeyreğe nazaran 21 artış gösteren ve 2018’in başından bu yana en yüksek hacme ulaşan 4 milyondan fazla ağ saldırısı tespit etti. Kurumsal sunucular ve alandaki varlıklar, uzaktan ve hibrit çalışmaya geçişe karşın saldırganlar için hala yüksek kıymetli gayeleri oluşturuyor. Bu nedenle, kuruluşların kullanıcı odaklı muhafazaların yanı sıra etraf güvenliğini de sağlamaları gerekiyor.

5. Eski bir dizin atlama taarruz tekniği geri dönüyor. 1. çeyrekte WatchGuard, kayıpsız bilgi sıkıştırması ve gömülü dijital sertifikalar için Microsoft tarafından tasarlanmış bir arşiv formatı olan kabine evrakları (CAB) aracılığıyla bir dizin atlama saldırısı içeren yeni bir tehdit imzası tespit etti. WatchGuard’ın en yaygın 10 ağ saldırısı listesine yeni bir ek olan bu istismar, klâsik teknikleri kullanarak kullanıcıları berbat emelli bir CAB evrakı açmaya yönlendirmekte ya da güvenliği ihlal edilmiş bir CAB belgesi aracılığıyla bir yazıcı şoförü yüklemeyi sağlamak için ağa bağlı bir yazıcıyı yanıltarak kandırmaktadır.

6.HAFNIUM sıfır gün, tehdit taktikleri ve en düzgün müdahale uygulamaları hakkında dersler veriyor. Geçen çeyrekte Microsoft, birden fazla e-posta sunucusunda olduğu üzere rakiplerin İnternet’e maruz kalan rastgele bir yama uygulanmamış sunucuya tam, kimliği doğrulanmamış sistemde uzaktan kod yürütme ve rastgele belge yazma erişimi elde etmek için çeşitli Exchange Sunucusu sürümlerinde dört HAFNIUM güvenlik açığını kullandığını bildirdi. WatchGuard olay tahlili; HTTPS kontrolünün, eski sistemlerin vaktinde yamalanmasının ve değiştirilmesinin kıymetini vurguluyor.

7. Saldırganlar kripto madenciliği kampanyalarında yasal alan isimlerini tercih ediyor. Birinci çeyrekte WatchGuard DNSWatch hizmeti, kripto madenciliği tehditleriyle bağlı birkaç güvenliği ihlal edilmiş ve büsbütün berbat niyetli alan isimlerini engelledi. Müsaadesiz kripto madenciliği yapan makûs maksatlı yazılımlar, kripto para piyasasındaki son fiyat artışları ve tehdit aktörlerinin kuşkulu olmayan kurbanlardan kaynak sömürebilmesi kolaylığı nedeniyle giderek daha tanınan hale geldi.

WatchGuard’ın üç aylık araştırma raporundaki bulgular, WatchGuard Threat Lab’ın araştırma gayretlerini desteklemek için bilgileri paylaşmayı seçen faal WatchGuard aygıtlarından alınan anonim Firebox Feed datalarına dayanmaktadır. WatchGuard 1. çeyrekte, toplam 17,2 milyondan fazla makûs maksatlı yazılım varyantını (cihaz başına 461) ve yaklaşık 4,2 milyon ağ tehdidini (cihaz başına 113) engelledi. Raporun tamamı; 2021 yılının birinci çeyreğine ilişkin ek makûs gayeli yazılımlar ve ağ eğilimleri hakkında detayları, HAFNIUM Microsoft Exchange Server açıklarının detaylı bir tahlilini, okuyucular için kritik savunma ipuçlarını ve daha fazlasını içeriyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı