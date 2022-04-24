Gemlik’te bayram coşkusu alanlara sığmadı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gemlik’te sabah saatlerinden gece yarısına kadar süren programlarla coşkuyla kutlandı. Günün finalinde sahne alan Duman, en sevilen şarkılarını yaklaşık 35 bin kişilik kalabalık ile birlikte seslendirdi.

Milli ve dini bayramlar başta olmak üzere toplumun her kesimine hitap eden, herkesin ortak değeri özel günlerde gerçekleştirilen büyük programlarla adından söz ettiren Gemlik Belediyesi, bir kez daha binlerce Gemliklinin unutulmaz bir bayram yaşamasını sağladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılarak, Türk halkının kendi egemenlik hakkını kendi eline aldığı 23 Nisan gününün 102. Yıl dönümü, değerine yakışır bir şekilde kutlandı.

Gemlikli çocuklar gurur kaynağı oldular.

Bayram kutlamaları, sabah resmi tören ile başladı. Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen çelenk sunma törenine ilçe protokolünün yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Törenler İskele Meydanı’nda devam etti. Buradaki programda halk oyunları, müzik ve spor gösterileri gerçekleşti. Öğrenciler şiirler okudu, çeşitli yarışmalarda derece alan öğrencilere ödülleri takdim edildi. Yeteneklerini sergileyen Gemlikli çocuklar, gurur kaynağı oldular. Resmi törenler tüm okulların katıldığı, Gemlik Körfez Halk Bandosu’nun çaldığı marşlarla gerçekleşen geçit töreni ile sona erdi.

Çocuklar şenlik alanını çok sevdi.

Çocuklar ise bayramın keyfini, Zeytindalı Meydanı’nda Gemlik Belediyesi tarafından hazırlanan oyun alanında yaşadılar. Çocuklar, trambolin, şişme oyun grupları, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramları ile karikatür, sosis balon, el işi atölyelerinde eğlenceli bir gün geçirdiler. Öğle saatlerinden iftar vaktine kadar ücretsiz olarak hizmet verilen şenlik alanında binlerce çocuk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı eğlenerek geçirdi. Alanda sevilen Atatürk ve çocuk şarkıları çalındı.

Başkan Sertaslan: “Ayrışmayın, kenetlenin!”

Bayram coşkusu dev konser ile zirve yaptı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği sadece Gemlik’ten değil, diğer ilçelerden hatta Yalova, Sakarya gibi yakın illerden yaklaşık 30 bin kişi katıldı.

İlk olarak “Dengi Dengine” sahne aldı. Yarım saati aşkın sahne alan grup, kendi şarkılarını seslendirirken pek çok sevilen şarkıyı yorumladılar. Alanı dolduran on binlerce genç, şarkılara eşlik ettiler.

Daha sonra sahneye gelen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, tüm alanı dolduran dev kalabalığın bayramını kutladı. Gençlere birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Sertaslan “Bu zamana kadar bizleri sağcı, solcu, alevi, sünni diyerek ayırmaya çalıştılar. Biz birbirimizden ayrılmayacağız, hep birlikte sık sıkı kenetleneceğiz” dedi.

Zeytin Festivali’nde bir grup gençle sohbet ettiğini söyleyen Başkan Sertaslan, “Gençlere 23 Nisan’da Gemlik’te kimi misafir etmemizi istediklerini sorduk. Arkadaşlarınız Duman grubunu istediler. Bu kalabalığı görünce ne kadar doğru bir karar verdiğimizi anlıyorum” dedi.

Duman’ı davet eden Başkan Sertaslan, gruba zeytin fidanı, zeytin ve zeytinyağı hediye ettikten sonra sahneyi sanatçılara bıraktı.

Coşkunun zirve yaptığı konser iki saatten fazla sürdü. Akşam saatlerinden itibaren alanı dolduran binlerce genç, grubun şarkılarını hep bir ağızdan söyledi. Dibine Kadar, Her Şeyi Yak, Bu Akşam gibi en bilinen şarkılarını seslendiren gruba binlerce kişilik dev koro eşlik etti. Konseri tamamlayıp sahneden ayrılan grup, alanı terk etmeyen gençlerin alkış ve tezahüratlarıyla yeniden sahneye gelerek birkaç şarkı daha söyledi. Dev konser, gece yarısına doğru sona erdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı