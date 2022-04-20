Genç Atletler Ankara’dan 2 Madalya İle Dönüyor

Genç Atletler Ankara’dan 2 Madalya İle Dönüyor

 Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı sporcuları, Atletizm Geliştirme Projesi Türkiy
Ana Sayfa Spor 20 Nisan 2022 11 Görüntüleme

Genç Atletler Ankara’dan 2 Madalya İle Dönüyor

Genç Atletler Ankara’dan 2 Madalya İle Dönüyor

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı sporcuları, Atletizm Geliştirme Projesi Türkiye Finallerinde kızlarda 2. ve erkeklerde ise 3. oldu.

Türkiye Atletizm Milli Takımı’na yeni sporcular kazandırmak amacıyla Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Atletizm Geliştirme Projesi’nin Türkiye Finalleri Ankara’da yapıldı.

Yeni Mahalle Kros Parkurunda düzenlenen final yarışlarına 41 ilden 164 sporcu katıldı. Yarışmalarda Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı sporcularından Melike Ertaş kızlarda Türkiye 2. si olurken erkeklerde ise Yağız Pala Türkiye 3. sü oldu.

Sporcularımız elde ettikleri bu derecelerle kategorilerinde milli takım aday kadrosuna girmeye başarısı gösterdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Murat Kaçar’ın Avrupa ikinciliği gururlandırdı

Murat Kaçar’ın Avrupa ikinciliği gururlandırdı