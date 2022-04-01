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Ana Sayfa Spor 1 Nisan 2022 17 Görüntüleme

Genç judocular Avrupa’dan madalyalarla döndü

Genç judocular Avrupa’dan madalyalarla döndü

Kağıtsporlu judocular Atina’da düzenlenen Avrupa kupasında Ay Yıldız’ı bayrağı göklerde dalgalandırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un başarılı sporcuları Merve Azak ve Çağla Serdar, Judo Milli Takımı ile katıldıkları Avrupa Kupasından madalyalar ile döndü.

MERVE KÜRSÜNÜN EN ÜST BASAMAĞINDA

Yunanistan’ın Atina kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Kupasında Ay Yıldızlı formayla 48 kiloda mücadele eden Merve Azak ilk turda Romen, çeyrek finalde Çek rakiplerini ipponla yendi. Yarı finalde Bulgar rakibini waza-ari ile yenerek finalde İsveçli Tara Babulfath’a rakip oldu. Altın madalya müsabakasında rakibini ipponla (3 shido) yenen Merve Azak sıkletinde birinciliğini ilan etti.

ÇAĞLA’DAN BRONZ MADALYA

Turnuvada mücadele eden bir diğer Büyükşehir Kağıtspor’lu sporcu Çağla Serdar, 48 kiloda bronz madalya karşılaşmasında Çek Tereza Bodnarova’ı altın skorda ipponla yenerek üçüncülük kürsüsünde yerini aldı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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