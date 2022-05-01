Genç Kürekçiler Bahar Kupası’nda Boy Gösterdi

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Sanmar Denizcilik Bahar Kupası, 29 Nisan – 1 Mayıs tarihlerinde Sakarya-Kırkpınar’da gerçekleştirildi. Genç, Yıldız ve Minik kürek sporcuların suya indiği yarışlarda Deniz Küreği Büyükler, Genç ve Master Kategorisi yarışları da eş zamanlı olarak yapıldı.

Farklı kategorilerde pek çok yarışın yapıldığı Sanmar Denizcilik Bahar Kupası’nda geleceğin Milli kürek sporcuları sahne aldı. Sapanca Gölü’nde gerçekleştirilen yarışlara katılan 35 kulüp ve 700’ü aşkın sporcu, parkurda birincilik için kürek çekti. Genç, Yıldız ve Küçükler kategorilerinde hem erkekler hem de kadınlarda şampiyonluk kupası Fenerbahçe’nin oldu.

Erhan Ertürk: “Geleceğe hazırlanıyoruz”

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreni sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, geleceğin Milli sporcularının verdiği mücadeleden memnuniyeti dile getirirken artan sporcu sayısıyla birlikte ellerinin güçlendiğini ve bu durumun başarıyı getireceğini belirtti. Erhan Ertürk sözlerine şöyle devam etti: “Bu yarışlarla gençlerimizi hazırlıyor, geleceğe hazırlanıyoruz. Gördüğümüz üzere gençlerimizin performansı da gayet üst seviyede. Umarız bu artan sporcu sayısıyla birlikte gençlerimizi uluslararası arenada madalyalarla göreceğiz.”

Yeni Logo İlk Kez Görücüye Çıktı

Yarış alanında ilk kez seyircilerle buluşan Türkiye Kürek Federasyonu’nun yenilenen logosu ve kurumsal kimlik çalışmasına da değinen Başkan Ertürk, bu yenilenme ve gelişme sürecinin devam edeceğini söylerken, yeni logo için gelen tepkilerin olumlu olduğunu ve insanları saran heyecandan kendilerinin de memnun olduklarını dile getirdi. Aynı zamanda Gençler Türkiye Kupası’nın Ankara’da yapılacağı müjdesini de kamuoyu ile paylaştı.

Sanmar Denizcilik Bahar Kupası’nda alınan genel sonuçlar şu şekilde yer aldı:

SANMAR DENİZCİLİK BAHAR KUPASI SONUÇLARI

KÜÇÜK KADINLAR

FENERBAHÇE 180 Puan GALATASARAY 170 Puan ŞİŞECAM ÇAYIROVA 100 Puan

KÜÇÜK ERKEKLER

FENERBAHÇE 200 Puan ANADOLUHİSARI KÜREK 120 Puan SAKARYA KÜREK VE KANO 100 Puan GALATASARAY 100 Puan ŞİŞECAM ÇAYIROVA 70 Puan

YILDIZ KADINLAR

FENERBAHÇE 270 Puan SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 100 Puan SAKARYA KÜREK VE KANO 70 Puan ŞİŞECAM ÇAYIROVA 40 Puan

YILDIZ ERKEKLER

FENERBAHÇE 370 Puan HEREKE NUH ÇİMENTO 316 Puan GALATASARAY 138 Puan ANADOLUHİSARI KÜREK 130 Puan SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 100 Puan SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ 100 Puan VAN EDREMİT KÜREK 68 Puan ADANA GENÇLİK VE SPOR 50 Puan

GENÇ KADINLAR

FENERBAHÇE 466 Puan GALATASARAY 116 Puan ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 100 Puan SAKARYA KÜREK VE KANO 70 Puan SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 68 Puan ŞİŞECAM ÇAYIROVA 10 Puan

GENÇ ERKEKLER

FENERBAHÇE 620 Puan ANADOLUHİSARI KÜREK 170 Puan GALATASARAY 164 Puan SAKARYA BÜYÜKŞEHİR 80 Puan ŞİŞECAM ÇAYIROVA 59 Puan VAN EDREMİT KÜREK 30 Puan ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 10 Puan

DENİZ KÜREĞİ GENEL SONUÇLARI

DENİZ KÜREĞİ GENÇ KADINLAR

TED EDİRNE KOLEJİ 200 Puan İSTANBUL KÜREK 100 Puan ŞİŞECAM ÇAYIROVA 85 Puan İZMİR KÜREK 70 Puan İZMİT SÜMERSPOR KÜREK 50 Puan VİRA DENİZCİLER 20 Puan İZNİK SPOR 15 Puan VAN EDREMİT KÜREK 10 Puan

DENİZ KÜREĞİ GENÇ ERKEKLER

İZMİT SÜMERSPOR KÜREK 288 Puan ŞİŞECAM ÇAYIROVA 271 Puan FENERBAHÇE 170 Puan İZNİK SPOR 74 Puan SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 70 Puan KOMODOR 66 Puan İZMİR KÜREK 35 Puan

DENİZ KÜREĞİ BÜYÜK KADINLAR

İSTANBUL KÜREK 270 Puan ADANA KÜREK VE KANO 100 Puan FETHİYE BELEDİYE 100 Puan ŞİŞECAM ÇAYIROVA 35 Puan SİNOP KÜREK 10 Puan ALTINBOYNUZ 5 Puan

DENİZ KÜREĞİ BÜYÜK ERKEKLER

İSTANBUL KÜREK 350 Puan ŞİŞECAM ÇAYIROVA 105 Puan İZMİT SÜMERSPOR KÜREK 70 Puan SİNOP KÜREK 10 Puan SAKARYA KÜREK VE KANO 10 Puan ALTINBOYNUZ 5 Puan

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı