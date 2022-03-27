Genç sporcular Atletizm Geliştirme Projesinden madalyalarla döndü

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Aksaray’da düzenlenen Atletizm Geliştirme Projesi 1. Kademe Yarışları’nda iki birincilik bir ikincilik derecesi elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Atletizm Geliştirme Projesi 1. Kademe Yarışları Aksaray’da yapıldı.

Yarışmalara; Nevşehir’in yanı sıra Aksaray, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinden 100’ü aşkın sporcu katıldı.

Müsabakalar sonucunda Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Yağız Pala 2009 Doğumlu Erkekler 2000 Metre Kategorisinde birinci, Melike Ertaş 2008 Doğumlu Kızlar 2000 Metre Kategorisinde birinci ve Belinay Erva Tunçer ise aynı kategoride ikinci oldu.

Sporcularımız elde ettikleri bu derecelerle 12 Nisan 2022 tarihinde düzenlenecek olan Atletizm Geliştirme Projesi 2. Kademe Yarışlarına katılmaya hak kazandı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindefaaliyetlerini sürdüren Gençlik ve Spor Kulübü’nün Atletizm Antrenörleri Hakan Köstekçi ve İsa Demir ile dereceye giren genç sporcuları tebrik etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı