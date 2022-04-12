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Ana Sayfa Spor 12 Nisan 2022 25 Görüntüleme

Genç Sporcularımıza Milli Davet

Genç Sporcularımıza Milli Davet

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Zeynep Eker ve Mustafa Sacit Sümer, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Spor Tırmanış Milli Takım Kampına davet edildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Spor Tırmanış Küçükler A-B-C ve D Aday Milli Takım ve Olimpik Takım kampları Trabzon’da düzenlenecek.

18 Nisan tarihinde başlayacak ve 27 Nisan 2022 tarihine kadar sürecek olan kampa Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Gençlik ve Spor Kulübünün genç sporcuları Zeynep Eker ve Mustafa Sacit Sümer de davet edildi.

Sporcularımızdan Mustafa Sacit Sümer ayrıca 2024 yılında Fransa’nın başkenti Paris’te yapılacak olan Olimpiyat Oyunlarına hazırlık için ‘’Olimpik Takım’a’’ seçildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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