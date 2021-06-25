Gençler, çocuklar, haydi! tarihinizle buluşmaya…

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Gezgin Kültür Festivali’ kapsamında Türkiye tipini sürdüren ‘Çanakkale Taşınabilir Müzesi’, Ayvalık Cumhuriyet Alanı’nda ziyarete açıldı. Çanakkale Taşınabilir Müzesi’ni ziyaret eden Ayvalık Belediye Lider vekili Merih Arslan, “İlk kurşunun atıldığı Ayvalık’ta sizleri konuk etmekten memnunluk duyuyoruz” dedi. Müze yetkilileri de, Ayvalık’ta rekor ziyaretçi sayısına ulaştıklarını belirterek Ayvalık halkına ilgilerinden ötürü teşekkür etti. Merih Arslan, Çanakkale Savaşları’nda yaşananları bugüne aktaran savaş malzemeleri görüntüler, savaş nesneleri, periyoda ilişkin açıklayıcı bilgi ve evrakların sergilendiği taşınabilir müzede incelemelerde bulunuldu.

Ayvalık Belediye Lider vekili Arslan, Çanakkale Savaşları’nın yapıldığı alanları ve o periyodu gezici bir müze ile ayağımıza getiren Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı’na teşekkür etti. Arslan, “Ayvalıklı hemşehrilerim bu fırsatı kaçırmasın. Bugünlere gelmemizi sağlayan Atalarımızın yaşadıklarını, canlarını feda ettiklerini izleyecek ve çok hisli anlar yaşayacaklar. Geçmişimizi unutmayıp, anıları daima taze tutmak gerekiyor. Geçmiş geleceğimizin aynasıdır. Gençlerimizi, çocuklarımızı tarihimizle buluşturalım. Çanakkale Taşınabilir Müzesi 19 Haziran akşamı saat 18.00’e kadar ziyaret edilebilecek” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı