‘Gençler geçimini harçlıkla sürdürürken nasıl aile kursunlar?’

DEVA Partisi Genel Lideri Ali Babacan, partisinin vilayet binasını açmak üzere gittiği Afyonkarahisar’da konuştu. Babacan’ın “Sayın Cumhurbaşkanı fırsatını her bulduğunda gençlere ‘Evlenin’ diye davet yapıyor” formundaki kelamları üzerine 27 yaşında oğlu olduğunu söyleyen bir vatandaş “Neyle evlenecek? İş yok, para yok” diye seslendi.

Babacan konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Cevap burada. Evlenme yaşına gelmiş gençlerimizin anne babalarının sıkıntısı bunlar. Sayın Erdoğan, gençlerin geçimini ailesinden aldığı harçlıkla sürdürmeye çalıştığını görmüyor musunuz? Çalışma hayatına giren gençlerin çok düşük fiyatlarla çalışmak zorunda kaldığını görmüyor musunuz? O da iş bulabilirse… Durum buyken gençler nasıl aile kursunlar?”

‘Yönettiğiniz ülkede gençler odalarından çıkamıyor’

“Siz iktisadın çarklarını bozduğunuz için gençler iş bulamıyor, konuta hapsoluyor. Her dört gençten biri ne okulda ne de işte; konutta. ‘Ev gençleri’ diye bir toplum kısmı oluştu. Yönettiğiniz ülkede gençler odalarından çıkamıyor. Yönettiğiniz ülkede gençler işsiz, umutsuz ve korkuyor. Tek imzayla ülkeyi yönetiyorsanız, tek sorumlu olduğunuzu kabul etmek zorundasınız.”

‘Parti birleşmesi söylentilerinin hiçbirisi gerçek değil’

Afyonkarahisar’da gazetecilerle de bir ortaya gelen Babacan, basında yer alan kimi haberlere ait bir soruyu şöyle yanıtladı:

“Türkiye’deki tüm siyasi partilerle diyalog içinde olmayı istek ederiz. İktidarda olan iki siyasi parti haricinde başka tüm partilerle diyalogumuz var. Onlarla da bir diyalog, bayramlaşma uğraşımız oldu fakat onlar reddettiler, kendileri bilir. Diyalog çerçevesinde bazen istişare ettiğimiz mevzular da oluyor kuşkusuz. Ancak DEVA Partisi şu anda kendi özgün kimliğini geliştiren bir siyasi parti. Biz vilayet il, ilçe ilçe dolaşıp kendimizi anlatıyoruz. Münasebetiyle bizim bu etapta diyalog ve istişarenin ötesinde rastgele bir siyasi partiyle bir teşebbüs biçimimiz olamaz, düşünülemez. Kendi işimize bakıyoruz. İttifakmış, parti birleşmesiymiş, bu çeşit tez ve söylentilerin tamamı boş. Hiçbirisi gerçek değil. Ne vakit ki bir seçim kararı alınır, ‘ittifak olur mu, olmaz mı, hangi partilerle nasıl bir ittifak olur’, onu o noktada değerlendireceğiz. O gün bir karar vereceğiz. Şu anki önceliğimiz kendi kimliğimizi, DEVA markasını anlatmak.”

‘20 yıldır birinci kere Türkiye’ye giren sermaye eksiye düştü’

“Son 20 yıldır birinci sefer gayrimenkul yatırımları dışında milletlerarası direkt yatırımlar Türkiye’de eksiye düştü. Nisan sonu 12 aylık birikimli meblağ 867 milyon dolar. Bu ne demek? Ben misyona başlamadan evvel bu ülkeye direkt sermaye girişi yıllık ortalama 1 milyar dolardı. Biz bunu 22 milyar dolara çıkarttık. Hem kendi insanımız hem de milletlerarası yatırımcı harıl harıl sermaye getirdi. Yeni iş alanları açıldı. Maalesef 20 yıldır birinci kez Türkiye’ye giren sermaye eksiye düştü. Çıkan girenden az. Merkez Bankası rezervleri ekside. Varlık Fonu ekside. Yatırımlar ekside. Vatandaşın cebi ekside. Artıda hiçbir şey kalmadı.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı