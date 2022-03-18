Gençlerin Yenilenebilir ve Temiz Enerjiye İlgisi Büyük

Enerji Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (ENSİA) Türk enerji sektörünün en önemli uluslararası buluşmaları arasında yer alan ICCI –26’ncı Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı İstanbul Fuar Merkezi’ndeki standında yenilenebilir ve temiz enerji sektörünün buluşma noktası oldu.

İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen fuar kapsamında düzenlenen ENSİA Özel Oturumu’nda “Yenilenebilir ve Temiz Enerji Sektörde Gençler, Girişimcilik ve İstihdam” başlığı ele alındı.

// GENÇLERİN SEKTÖRE İLGİSİ ARTIYOR

Oturumun moderatörlüğünü üstlenen ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, son yıllarda Makine, Elektrik-Elektronik, Endüstri, Enerji Sistemleri gibi mühendislik alanlarında eğitim alan gençlerin yenilenebilir ve temiz enerji sektörüne ilgisinde dikkat çekici artış yaşadıklarını vurguladı.

ENSİA bünyesindeki “ENSİA Genç” organizasyonunun ise sektörle genç mühendis adayları arasında köprü oluşturmayı amaçladığını kaydeden Kalaycı, sektörün iyi bir mühendislik eğitimi almış, yetkinliklerini geliştiren, kendisini donatmış gençlere ciddi iş fırsatları sunduğuna dikkat çekti.

ENSİA Genç Genel Koordinatörü Egemen Aksakoğlu da, Türkiye’deki projelerde kendilerini kanıtlayan gençlerin, tıpkı dünya vatandaşı benzetmesinde olduğu gibi ‘dünya mühendisi’ olarak pek çok ülkedeki yatırımlarda görev alma ve iyi bir gelir seviyesi elde etme şansına sahip olabildiğini belirtti.

// “ARA İŞGÜCÜ DE ÖNEMLİ”

Aksakoğlu; projelerin bakım, onarım, montaj gibi teknik aşamalarında yetkinliklerini kanıtlayan ara işgücü de, tıpkı mühendisler gibi yüksek ücretlerle ülkemizde ve dünyanın farklı coğrafyalarında çalışabilme imkânına kavuşabildiğine dikkat çekti.

XGen Enerji Yönetici Ortağı İskender Kökey, LM Wind Power Kıdemli Operasyonlar Müdürü Ercan Öz, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Yatırım Tanıtım ve Destek Uzmanı Sencer Özen ve BEST For Energy Proje Uzmanı Hazal Coşkun’un yer aldığı oturum, gençlerin yoğun ilgisi ile karşılandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı