Gençlik umut için bir araya geldi

Gençlik için Umut Bildirisi, gençlerin COVID-19 sonrasına yönelik taleplerini lisana getiriyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Milletlerarası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye iştirakinde Ankara’da Gençlik için Umut Forumu düzenlendi. Forumda gençlerin iş gücüne iştirakinin COVID-19 krizinden nasıl etkilendiği ele alındı.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ve ILO Türkiye Yöneticisi Numan Özcan’ın yaptıkları açılış konuşmalarını takiben psikolog ve müellif Gündüz Vassaf’ın umut temalı konuşmasında hayata ve çalışmaya umutla yaklaşmayı gerekli kılan ferdî, toplumsal ve çevresel etkenlere değinildi.

Açılış konuşmalarının akabinde gösterilen “Petunya” isimli kısa animasyon sinemada ise Türkiye’de ne istihdamda ne de eğitimde olan gençlerin meselelerine dikkat çekildi.

Forumda; akademisyen, gazeteci, toplumsal teşebbüsçü ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı iki farklı panel düzenlendi.

ILO Türkiye Kıdemli Program Yöneticisi Özge Berber Agtaş’ın moderatörlüğünü yaptığı birinci panelde teknolojik dönüşüm şartlarında beşere yakışır işlerin nasıl artırılacağı ve esnek olduğu kadar teminatlı ve herkese nitelikli öğrenme imkânı tanıyan bir çalışma hayatının nasıl inşa edileceği ele alındı.

UNDP Türkiye Programlardan Sorumlu Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı Arıner’in moderatörlüğünde düzenlenen ikinci panelde ise çalışma hayatını merkeze alan formda fırsatlara erişim, eşitsizlikler ve emek üzere bahisler ele alındı.

Forumun sonunda ise, son altı ayda ILO-UNDP iştirakinde gerçekleştirilen çalıştaylar serisinde gençlerin lisana getirdiği talepleri özetleyen “Gençlik için Umut Bildirisi” okundu. COVID-19 sonrası için gençlerin taleplerini lisana getiren bildirinin gençler için motivasyon kaynağı, toplumsal taraflar için ise bir siyaset desteği olması hedefleniyor.

Pandemi sebebiyle, açık havada, gerekli COVID-19 tedbirlerinin alındığı ve kısıtlı sayıda iştirakçiyle gerçekleştirilen forumda, kamu dalı, özel dal ve sivil toplum temsilcileri ile gençler bir ortaya geldi.

Gençlik için Umut Forumu; Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen ve UNDP tarafından yürütülen COVID-19 Krizine Karşılık ve Dayanıklılık Projesi ve ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Ofisi (USBPRM) tarafından finanse edilen ve ILO tarafından yürütülen Türkiye’de Mülteciler ve Konut Sahibi Topluluklar için Beşere Yakışır İş Fırsatları Projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı