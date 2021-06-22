Gene2info Türkiye’den Yunanistan’a genetik test hizmeti ihracatı başlattı

Türkiye, dünyanın gündemindeki genetik alanında yenilikçi tahlillerle öne çıkmaya devam ediyor. Küresel biyoinformatik kesiminin Türk oyuncusu Gene2info, az hastalıklar kümesinde yer alan lipodistrofi hastalığının süratli teşhisine yönelik genetik test hizmetine Yunanistan’da da başladı.

Gene2info’nun sunduğu genetik teşhis kiti, lipodistrofi hastalığının tüm formlarını kapsamasıyla dünyada bir birinci niteliği taşıyor.

Hastalıkların teşhis ve tedavilerine yönelik gelişmeler tüm dünyada dikkatle takip ediliyor. Bu alanda sürat çok kıymetli bir rol oynuyor, zira pek çok hastalık, ne kadar süratli bir biçimde teşhis konulursa tedavi bahtı da o kadar artıyor. Az hastalıklar kümesinde yer alan lipodistrofi hastalığında da erken teşhis, hayat kurtarıcı bir değere sahip. Yağ dokusunun kaybı ile oluşan ve iki farklı formda karşımıza çıkan lipodistrofi için geliştirilen en kapsamlı testler, küresel biyoinformatik dalının Türk oyuncusu Gene2info tarafından pazara sunuluyor. Genetik hastalıkların teşhisine yönelik, geliştirdiği teşhis kitleri ve biyoinformatik tahlilleri ile teşhis süreçlerini hızlandıran Gene2info, kesimdeki öncülüğünü Türkiye’den yurt dışına taşıyor.

Yunanistan’dan gelen örnekler Türkiye’de tahlil ediliyor

2021’in başında Doğu Avrupa ve yakın coğrafyaya açılma stratejisi doğrultusunda Bulgaristan Temsilciliği’ni faaliyete geçiren Gene2info, artık de Yunanistan’a açıldı. Az hastalıklar kümesindeki lipodistrofi hastalığının teşhisine yönelik Yunanistan’da genetik test hizmetini başlatan Gene2info, Yunanistan’dan alınan biyolojik örnekleri Türkiye’ye getirerek, genetik ve biyoinformatik tahlillerini yapıyor. Yunanistan’dan teşhis talebi yapan tabipler, tüm teşhis sürecini Gene2info’nun çevrimiçi hizmet platformundan izleyebiliyor ve tıbbi genetik sonuç raporuna da birebir platform üzerinden ulaşabiliyor.

Tüm formlarıyla lipodistrofiyi tahlil edebilen birinci ve tek test

Gene2info CEO’su Bahadır Onay, “Yağ dokusunun kaybıyla oluşan bir genetik hastalık olarak tanımladığımız lipodistrofi, konjenital jeneralize ve parsiyel olmak üzere iki formda karşımıza çıkıyor. Bilhassa çocukluk devrinde fark edilen jeneralize formunda tedavi edilmezse hayatı tehdit eden komplikasyonlar gelişebiliyor. Her iki form da farklı genlerdeki mutasyonlardan kaynaklanıyor. Gene2info olarak dünyada lipodistrofinin hem jeneralize hem de parsiyel formunu tahlil eden birinci ve tek genetik teşhis kitini sunuyoruz. Artık bu kitle Yunanistan’da da teşhis hizmeti verilmeye başlandı. Buradaki en kıymetli tercih sebebi de sürat. Gene2info olarak genetik hastalıklardaki test sürecini aylar düzeyinden bir haftaya indirdik. Projenin niteliğine bağlı olarak bu süreyi gün seviyesinde de sunabiliyoruz. Öncüsü olduğumuz üzere, genetik teşhisin süratli bir formda verilebilmesi dünyada her geçen gün daha büyük ehemmiyet kazanıyor. Zira sağladığımız ‘hızlı tanı’, tedavisi olan genetik hastalıklarda hastanın hayatının kurtarılmasını sağlayabiliyor” dedi.

Gaye yurt dışında lokal hizmet verebilmek

Genetik teşhis alanında az hastalıklarla ilgili çalışan tabiplere uçtan uca bir tahlil sunduklarını belirten Bahadır Onay, “Biyolojik örneğin hekimden alınması, hastalığa özel geliştirilen genetik teşhis kiti ile biyolojik örnekten DNA’nın ayrılması, Yeni Kuşak Dizileme yollarıyla DNA’nın dizilenmesi ve yapay zeka dayanaklı biyoinformatik tahlille medikal genetik teşhis raporunun oluşturulmasına tüm süreci yürütüyoruz. Ayrıyeten bu sürecin online platformumuz üzerinden anlık olarak izlenmesini sağlıyoruz. Orta vadedeki amacımız, öncelikle Doğu Avrupa olmak üzere hizmet verdiğimiz tüm bölgelerde, lokal bir genetik tahlil laboratuvarı ile işbirliğine giderek test sürecini lokal olarak gerçekleştirmek.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı