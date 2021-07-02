Gene2info Türkiye’den Yunanistan’a ihracat

2021’in başında Doğu Avrupa ve yakın coğrafyaya açılma stratejisi doğrultusunda Bulgaristan Temsilciliği’ni faaliyete geçiren Gene2info, şimdi de Yunanistan’a açıldı. Ender hastalıklar kümesindeki lipodistrofi hastalığının teşhisine yönelik Yunanistan’da genetik test hizmetini başlatan Gene2info, Yunanistan’dan alınan biyolojik örnekleri Türkiye’ye getirerek, genetik ve biyoinformatik tahlillerini yapıyor. Yunanistan’dan teşhis talebi yapan tabipler, tüm teşhis sürecini Gene2info’nun çevrimiçi hizmet platformundan izleyebiliyor ve tıbbi genetik sonuç raporuna da tıpkı platform üzerinden ulaşabiliyor.

Tüm formlarıyla lipodistrofiyi tahlil edebilen birinci ve tek test

Gene2info CEO’su Bahadır Onay, “Yağ dokusunun kaybıyla oluşan bir genetik hastalık olarak tanımladığımız lipodistrofi, konjenital jeneralize ve parsiyel olmak üzere iki formda karşımıza çıkıyor. Bilhassa çocukluk devrinde fark edilen jeneralize formunda tedavi edilmezse hayatı tehdit eden komplikasyonlar gelişebiliyor. Her iki form da farklı genlerdeki mutasyonlardan kaynaklanıyor. Gene2info olarak dünyada lipodistrofinin hem jeneralize hem de parsiyel formunu tahlil eden birinci ve tek genetik teşhis kitini sunuyoruz. Artık bu kitle Yunanistan’da da teşhis hizmeti verilmeye başlandı. Buradaki en kıymetli tercih sebebi de sürat. Gene2info olarak genetik hastalıklardaki test sürecini aylar düzeyinden bir haftaya indirdik. Projenin niteliğine bağlı olarak bu süreyi gün seviyesinde de sunabiliyoruz. Öncüsü olduğumuz üzere, genetik teşhisin süratli bir biçimde verilebilmesi dünyada her geçen gün daha büyük değer kazanıyor. Zira sağladığımız ‘hızlı tanı’, tedavisi olan genetik hastalıklarda hastanın hayatının kurtarılmasını sağlayabiliyor” dedi.

Gaye yurt dışında lokal hizmet verebilmek

Genetik teşhis alanında az hastalıklarla ilgili çalışan doktorlara uçtan uca bir tahlil sunduklarını belirten Bahadır Onay, “Biyolojik örneğin tabipten alınması, hastalığa özel geliştirilen genetik teşhis kiti ile biyolojik örnekten DNA’nın ayrılması, Yeni Jenerasyon Dizileme prosedürleriyle DNA’nın dizilenmesi ve yapay zeka dayanaklı biyoinformatik tahlille medikal genetik teşhis raporunun oluşturulmasına tüm süreci yürütüyoruz. Ayrıyeten bu sürecin online platformumuz üzerinden anlık olarak izlenmesini sağlıyoruz. Orta vadedeki amacımız, öncelikle Doğu Avrupa olmak üzere hizmet verdiğimiz tüm bölgelerde, lokal bir genetik tahlil laboratuvarı ile işbirliğine giderek test sürecini lokal olarak gerçekleştirmek.”dedi.

Hibya Haber Ajansı