Genişbant uydu internet konusunda atılacak somut adımlar, kırsal bölgelerin internete erişimini hızlandıracak

Hür Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), geçtiğimiz günlerde Almanya’nın kırsal bölgelere uydudan genişbant internet sağlanması için duyurduğu takviye programının ülkemiz için de yararlı bir model olabileceğine dikkat çekiyor. Genişbant uydu internetin Türkiye’nin dijitalleşme düzeyine kıymetli bir katkı sunacağını ve altyapı oluşturma gerektirmediğinden tüm sürecin daha süratli ilerleyebileceğini vurgulayan TELKODER; öğrenciler, teşebbüsçüler, KOBİ’ler ve çiftçiler için bu projenin değerli olduğuna dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde SpaceX’in kurucusu Elon Musk’ın Almanya ziyareti sonrası Almanya Federal Ulaştırma ve Dijital Altyapı Bakanı Andreas Scheuer, kırsal kısmın SpaceX Starlink Genişbant hizmetine erişmesi için 500 €’luk bir dayanak programı oluşturmayı planladıklarını açıkladı. Avrupa Komisyonu’nun, AB’deki pozisyonları ne olursa olsun tüm vatandaşlar için genişbant temasını en üst seviyeye çıkarma amacını de destekleyen bu adımla Almanya, 10 Mbps’nin (saniyede 10 megabit) altında yavaş internet suratına sahip kırsal haneleri 500 €’luk bir kuponla sübvanse ederek ülke çapında yaklaşık 200 bin haneye genişbant internet sunmayı hedefliyor. Süratli ve bürokratik olmayan bu yolla ülkenin dijitalleşme düzeyinin katlanarak artması bekleniyor.

“Ülkemizin geleceği için uydu internetin sağlayacağı yararlar bir an evvel fark edilmeli”

TELKODER İdare Konseyi Lideri Halil Ender Teberci: “Ülkemizin dijitalleşebilmesi, dijital iktisattan hissesini alabilmesi için tüm vatandaşlarımızın uygun maliyetli ve yüksek süratli internete erişimini sağlamamız gerekiyor. Bugün, eğitimden finansa kadar hayatımızda kritik bir değere sahip internete hala ulaşamayan bölgelerimiz bulunuyor. Pandemiyle birlikte bilhassa kırsal bölümlerde internet erişiminin olmadığı ve bu durumun gerek ülkemiz içinde gerekse ülkemiz dışında değerli bir dijital uçurum yarattığını gördük. Ülkemizde fiber altyapı yatırımları maliyetler, çeşitli engellemeler ve problemler nedeniyle yeteri kadar ilerleyemiyor. Bu açığımızı daha süratli ve altyapı gerektirmeyen uydudan sağlanan genişbant internet hizmetiyle giderebiliriz. Ülkemizin geleceği için uydu internetin sağlayacağı yararlar bir an evvel fark edilmeli ve geç kalınmadan adımlar atılmalı. Çiftçilerimizin, kırsal kesitlerdeki öğrencilerimizin, kırsal kesimde kalarak yeni teşebbüs modelleri hayata geçirmek isteyen gençlerimizin internete ulaşımını sağlamamız, Almanya’da ve Avrupa ülkelerinde olduğu üzere uydu internet alabilmeleri için dayanak paketleri sunmamız gerekiyor.” diyor.

TELKODER tekliflerini şöyle sıralıyor;

11 Haziran 2016 tarih ve 29739 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Haberleşme Bölümü Yetkilendirme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile uydu üzerinden elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilere, Haziran 2018’e kadar “kullanıcılarına ilişkin trafiği Türkiye Cumhuriyeti sonları içerisinde kurulmuş uydu yer istasyonları üzerinden geçirme yükümlülüğü” getirilmiştir. Yönetmelik değişikliği ile varılmak istenen maksada ulaşılabilmesi ve internet trafiğinin tüm düzenleme gerekliliklerinin yerine getirilerek internet erişiminin Türkiye’den sağlanabilmesi için farklı tahlil prosedürleri oluşturulabilmektedir. Hasebiyle, düzenleme ile varılmak istenen maksada diğer teknik imkânlar ile ulaşılması mümkündür. Bu nedenle, ülkemizde uydu haberleşme hizmetlerinin gelişmesinde karşımıza en büyük manilerden bir tanesi olarak çıkan uydu yer istasyonu kurma yükümlülüğü kaldırılmalıdır.

Uydu genişbant internet hizmeti, haberleşme uyduları aracılığıyla yapılan yüksek süratli bir internet irtibatı sağlıyor. İnternet kontağı olmayan yahut altyapısı çok zayıf olan bölgelerde yaşayanlar için ekseriyetle tek tahlil olarak karşımıza çıkyor. Avrupa’da birçok GEO, MEO ya da LEO’da hizmet veren uydu şirketleri en ücra bölgelere dahi internet hizmetinin ulaştırılmasını sağlayan çeşitli hizmetler sunuyor. Günümüzde uydu genişbant internet hizmeti ile kırsal bölgelere kalıcı ve süratli bir biçimde internet hizmeti verilebilecek. Almanya örneğinde olduğu üzere ülkemizde de Türksat kapasitesi kullanımı mecburî olmadan, uydudan genişbant hizmeti alacak abonelere muhtaçlık duyulan dayanağının verilmesi ya da kozmik hizmet fonunun bu takviye için kullanılması büyük kıymet taşımaktadır. Bu projelerin, lakin istenilen her işletmeciden alınabilecek biçimde planlanmasıyla ülkemiz için çok daha ucuz ve süratli formda neticeleneceği unutulmamalıdır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı