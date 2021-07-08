Geri istenen nöbet ücretlerini ve yaratılan mağduriyetleri İYİ Parti gündemine taşıdılar

Sıhhat Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Merkez ve Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen) İstanbul şubesindeGÜZEL Parti Isparta Milletvekili Dr. Aylin Cesaretli, Kadıköy Teşkilat Lideri Murat Noyan, Kadıköy İlçe Lider Yardımcısı Hilal Meto, Vilayet İdare Heyeti Üyesi Canan Çakır ve Vilayet İdare Heyeti Üyesi Alım Altunbaş’ı ağırladı. Ziyarette, hala dava basamağında olmasına karşın geri istenen mesai fiyatları ve unvanları alınan sıhhat çalışanı konuşuldu. Sıhhat Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Lideri Hasret Akarken, “Görevini ifa eden sağlıkçıların haklarına göz diken tüm uygulamaların karşısındayız. Sonuna kadar mağduriyetlerin takipçisi olacağız” diyerek geri ödemelerle ve kazanılmış hakların kayıplarıyla ilgili sıkıntılara değindi.

Sıhhat Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Merkez ve Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen) İstanbul şube idaresi, GÜZEL Parti Isparta Milletvekili Dr. Aylin Yavuz, Kadıköy Teşkilat Lideri Murat Noyan, Kadıköy İlçe Lider Yardımcısı Hilal Meto, Vilayet İdare Şurası Üyesi Canan Çakır ve Vilayet İdare Heyeti Üyesi Alım Altunbaş’ı ağırladı. Ziyarette, Danıştay kararıyla sıhhat çalışanlarına verilen artırımlı nöbet fiyatlarının, kararının bozulmasıyla sağlıkçılardan geri istenmesi ve kazanılmış hak olan unvanların alınması konuşuldu. Sıhhat Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Lideri Hasret Akarken, “Görevini ifa eden sağlıkçıların haklarına göz diken bu kararlara karşı duruyoruz. Sıhhat çalışanlarının canını dişine takarak kazandığı artırımlı nöbet fiyatlarının geri istenmesi içinde bulunduğumuz durumu en düzgün biçimde özetliyor.Sonuna kadar bu davanın ve unvanları alınan meslektaşlarımızın davalarının takipçisi olacağız” diyerek meselelere değindi.

“LİYAKATIN OLDUĞU BİR TÜRKİYE HAYAL EDİYORUZ”

GÜZEL Parti olarak sıhhat çalışanlarının gerisinde olduklarını belirten Milletvekili Aylin Yavuz, “Salgınla çabada canla başla çalışan sıhhat çalışanlarımızın haklarının ziyadesiyle geri ödenmemesi pek çok sağlıkçıyı mağdur duruma soktu. Biz de bu hukuksuzluğun karşısındayız ve davanın takipçisiyiz. Ekmeğin, aşın adaletli bir halde dağıtıldığı, emeklerin karşılığının verildiği, liyakatın olduğu bir Türkiye hayal ediyoruz. Yarınlar için dertli değiliz. Her şey âlâ olacak” sözlerini kullandı.

“SESİMİZ OLMANIZI İSTİYORUZ”

Bir tabip olarak sıhhat kurum çalışanlarının sorunlarını meclis kürsüsünden lisana getirdiği için Dr. Aylin Cesur’a bütün sağlıkçılar ismine teşekkür eden SAHİM-SEN Genel Lideri Hasret Akarken, “Son vakitlerde, dava devam ettiği halde laboratuvar ve röntgen çalışanından artırımlı nöbet paraları geri isteniyor. Ayrıyeten, Sıhhat Bakanlığı’na evre olduktan sonra unvanları alınan sıhhat astsubayları ve sivil memurların hak kayıplarının giderilmesi için davalar açtık. Bu davalar lehimizde ilerliyor. Daha fazla kamu ziyanı oluşturmak istemiyoruz. Bu hususta da sesimiz olmanızı istiyoruz” diyerek Cesur’a taleplerini iletti.

“ÖZLÜK VE MALİ HAKLARIMIZ İÇİN UĞRAŞ EDİYORUZ”

ÂLÂ Parti takımı, ziyarette Sivil Memurlar Sendikası’nın (Sime-Sen) sivil memurların sıkıntılarına da kulak verdi. Sivil memurların TSK’daki özlük hakları konusundaki mağduriyetine değinen Sime-Sen Genel Lideri Mustafa Çelik ve Genel Sekreteri Oğuz Durkut, “Hala bir düzeltilme yapılmayan özlük ve mali haklarımızın düzeltilmesi için çaba ediyoruz. Artık TSK’nın çalışanı değil işçisi olmak istiyoruz. Ne yazık ki kurumlardaki çalışma şartları göz önünde bulundurulmuyor. Tıpkı ortamda çalışıp haklarımızda düzenleme konusunda mağdur ediliyoruz” halinde konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı