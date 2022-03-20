Geri Sayım Başladı! 11’inci Alaçatı Ot Festivali 24-27 Mart’ta kapılarını açıyor

Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen, Ege’nin enfes otları ve onlarla yapılan birbirinden güzel yemeklerin yer aldığı Alaçatı Ot Festivali bu yıl 24-27 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen, endemik otlar ve bu otlarla hazırlanan eşsiz lezzetlerle keyifli anlar yaşatan Alaçatı Ot Festivali, bu yıl on birinci kez düzenleniyor.

Birbirinden leziz etkinlikleri, sokaklara yayılan mis gibi kokuları ile önemli dünya festivalleri arasında yer alan Alaçatı Ot Festivali bu yıl da konserler, stantlar, sergiler, söyleşiler, yarışmalar ve yemek yapım atölyeleri ile milyonları ağırlayacak.

Festivalin teması “Labada”

Dünyaca ünlü şeflerin jüri olarak katılacağı, Ege’de yetişen sayısız otun sergilendiği Alaçatı Ot Festivali’nin bu yılki ana teması, evelik otu olarak da bilinen “Labada” otu.

Zeytin’e Saygı gecesi

Sergiler, söyleşiler ve tadım etkinlikleri ile başlayacak olan festivalin ilk gününde zeytin ağacı katliamına dur demek ve farkındalık yaratmak amacıyla Senfoni Orkestrası şefi Tolga Taviş’in sunumuyla Zeytin’e Saygı Gecesi düzenlenecek.

Ayhan Sicimoğlu unutulmaz bir gece yaşatacak

Festivalin kurucularından ünlü müzisyen ve sunucu Ayhan Sicimoğlu ve Tülin Onaner’in katılımıyla gerçekleşecek, dopdolu içeriği ile cıvıl cıvıl anların yaşanacağı Festival Korteji ise 25 Mart Cuma günü ünlü isimler eşliğinde yapılacak. Kortejin ardından Ayhan Sicimoğlu &Latin All Star konseri gerçekleşecek.

Çağla Şıkel ile ‘En güzel yemek yarışması’

Festival kapsamında, otları tanıma ve toplama gezilerinden yemek atölyelerine, yabani ot ve bitkilerle beslenme seminerlerinden konserlere kadar birçok etkinlik düzenlenecek.

Festivalin üçüncü gününde ise, Çağla Şıkel’in sunacağı, “En güzel yemek yarışması ile En çok çeşit ot toplama yarışması” yapılacak.

Kenan Doğulu sahne alacak

Gerçekleşecek bir dizi etkinliğin ardından Türk Pop Müziği’nin önemli isimlerinden Kenan Doğulu da Alaçatı Ot Festivali kapsamında Çeşmelilerle buluşacak.

27 Mart Pazar günü sona erecek festivalin son gününde ise Alaçatı Ot Festivali balonları ve minik karakılçık buğday tohumu dağıtımı eşliğinde Uninvited Jazz Band sokak çalgıcıları ile kapanış yapılacak.

M. Ekrem Oran: “Bu sadece bir festival değil, bir kaçış noktası!”

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, sözlerine Covid-19’un ve Ukrayna Savaşı’nın tüm dünya gibi ülkemiz insanını da boğduğunu, mutsuz ettiğini söyleyerek, Umutları diri tutmaya ve daha çok üreterek güzellikleri çoğaltmaya en çok ihtiyacımız duyduğumuz bu günlerde Alaçatı Ot Festivali’nin bir “sevgi ve onarma köprüsü” olduğunun altını çizdi. Başkan Oran sözlerini şöyle sürdürdü: “Alaçatı Ot Festivali hiçbir zaman sadece bir yemek festivali olmadı. Doğadan koparılmış, betonlar arasına hapsolmuş, bedenlerini ve ruhlarını iyileştirmeye çalışan insanlığın önemli bir kaçış noktasına dönüştü. Bu bilinçle hazırlanan bir program bekliyor insanları.”

FESTİVAL PROGRAMI

24 MART PERŞEMBE

11:00 SERGİ AÇILIŞLARI

KARMA RESİM SERGİSİ

MEMORIES

Salim Başyiğit koleksiyon seçkisi

Yer: Sailors Cafe Alaçatı

FOTOĞRAF SERGİSİ

CÜNEYT KIRDAR

Yer: Köşe Konak Otel

KARİKATÜR SERGİSİ

M.K. Perker’den OT’A SAYGI Karikatür Sergisi

YER: HEAVENLY MADE Hacımemiş

(FON MÜZİK: Nature Trio: Obua-Flüt-Klarnet)

RESİM SERGİSİ

CHERMİN VİDORİ

Yer: Köstem Otel

MOZAİK – HEYKEL SERGİSİ

AYSUN YENİCE / ZEYNEP ÇOBANOĞLU

Yer: Kırmızı Ardıçkuşu

RESİM SERGİSİ

BEGÜM AHU AĞLAÇ

YER: ALAÇATI NANN Breakfast and Lunch

RESİM SERGİSİ

Denis Dilara Kesimli Aytepe

Yer: Köşekahve

SERGİ

Şükran Tümer

Yer: Salkım Söğüt Restoran

EL YAPIMI KAĞIT SERGİSİ

Elif Kemahlıoğlu

Yer: Değirmen

HEYKEL SERGİSİ

Onur Çanka

Yer: Değirmen

HEYKEL SERGİSİ

Mehmetcan Ağlaç

Yer: Değirmen

12:00 ZEYTİNYAĞI TADIM ETKİNLİĞİ

–Doç. Dr. Kaoutherb’chir Ben Hassine

–Yusuf Küçük

–Hakan Gökalp

–Oktay Ay

Yer: Sailors Cafe Alaçatı

13:00 Yabani Otların Ayurvedik Özellikleri

Sine Özsoy

Yer: İmren Han Otel

14:30 PANEL : YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN MANTARA GİRİŞ

Mikolog Jilber Barutçiyan

Yer: İmren Han Hotel

16:00 SERGİ AÇILIŞI VE SÖYLEŞİ

“Geçmişten Günümüze-Alaçatı Ot Festivali’nin Tarihi”

Söyleşi: Ayhan Sicimoğlu-Tülin Onaner

Yer: Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası Sergi Salonu

(FON MÜZİK: Nature Trio)

ZEYTİN’E SAYGI GECESİ

Zeytin Ağacı Katliamı’na Dur Demek ve Farkındalık yaratmak amacıyla…

20:05-20:30 TEK KİŞİLİK GÖSTERİ

“Yeniden doğmayı hatırlatan sükunetli kral: Zeytin”

Anlatıcı: Arbil Çelen Yuca /Yazar-Hatırlatıcı Anlatıcı

YER: ALAÇATI AMFİ TİYATRO

21:00 KONSER

ZEYTİN ŞARKILARI

Proje: Suat Çağlayan (Eski Kültür Bakanı)

Sunum ve Orkestra Şefi: Tolga Taviş

45 Kişilik Cumhuriyet Senfoni Orkestrası

YER: ALAÇATI AMFİ TİYATRO

25 MART CUMA

09:00 Yürüyüş Rotası Başlatılması

11:00 Bisiklet Rotası Başlatılması

11:00 Prof. Dr. Alptekin Karagöz / Aksaray Üni. Teknik Bilimler MYO Öğretim Üyesi

Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımının İklim Değişikliği Bağlamında Değerlendirilmesi

Yer: İmren Han Otel

11:30: Dr Neşe Adanacıoğlu

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Ege Otlarının Kullanım Alanları & Muhafazası ve Sürdürülebilirliği

Yer: İmren Han Otel

12:00 ZEYTİNYAĞI TADIM ETKİNLİĞİ

–Doç. Dr. Kaoutherb’chir Ben Hassine

–Yusuf Küçük

–Hakan Gökalp

–Oktay Ay

Yer: Sailors Cafe Alaçatı

14:00 FESTİVAL KORTEJİ

17:00 Uzman Dr. Levent Köstem

Kültürel Miras Zeytin ve Zeytincilik

Yer: İmren Han Otel

18:00 KONSER

Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars

YER: ÇAMLI KUYU MEYDANI

26 MART CUMARTESİ

11:00 Duvar Boyama Etkinliği

Özen Köseoğlu – Zeynep Derya Özay

Mekan: Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası Bahçesi

11:00 Yemek Atölyesi

Gökçen Adar

Yer: Atölye Yağhane

12:00 Dr. Erdinç Oğur / Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Ülkemizin Endemik Bitki Zenginliği ve İzmir Endemikleri

Yer: İmren Han Otel

12:00 Yemek Atölyesi

Ahmet Güzelyağdöken

Yer: Atölye Yağhane

12:00 ZEYTİNYAĞI TADIM ETKİNLİĞİ

–Doç. Dr. Kaoutherb’chir Ben Hassine

–Yusuf Küçük

–Hakan Gökalp

–Oktay Ay

Yer: Sailors Cafe

13:30 YARIŞMA

– En Güzel Yemek Yarışması

– En çok çeşit otu toplayan yarışması

– Ödül töreni

Yer: Cami Meydanı

Çağla Şikel’in sunumu ile

15:00 Panel

Prof.Dr. Ceyhun Dizdarer

Labada ve diğer ege otlarıyla sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam

Yer: İmren Han Otel

16:00 Bitki çayı demleme ve infüzyon yağ yapımı teknikleri

Bahar Özyörük

Yer: Sailors Cafe Alaçatı

17:00 Doğal Sirke Yapımı

Şermin Tunç

Yer: Sailors Cafe

DEĞİRMENLERDE ÇOCUKLARLA BİR AKŞAM ÜSTÜ

15:45 BANDO – Çocuklar İçin Müzik

16:15 – 17:15 ÇOCUKLARLA SERAMİK

AYSUN YENİCE / Workshop

Çocuklara Kukuleta ve Karton Parti Düdüğü Dağıtımı

20:00 KONSER

Kenan Doğulu

YER: ÇAMLI KUYU MEYDANI

27 MART PAZAR

10:00 Standların açılması

11:00 Otlu Köfte Yapımı Workshop

Yer: Asma Yaprağı

12:00 Zeytinyağı Tadım Etkinliği

–Doç. Dr. Kaoutherb’chir Ben Hassine

–Yusuf Küçük

–Hakan Gökalp

–Oktay Ay

Yer: Sailors Cafe

12:00 Söyleşi

Dr. Öğretim Üyesi Dalya Hazar Kalonya / Pamukkale Üniversitesi

Korona Günlerinde Tarım ve Gıda Politikalarını Yeniden Düşünmek

Yer: İmren Han Otel

13:00 Ot Yemekleri Kursu

Erhan Şeker

Yer: Atölye Yağhane

14:00 Ot Yemekleri Kursu

Figen Mertol

Yer: Atölye Yağhane

SOKAKTA HALKLA BERABER KAPANIŞ

14:30-15:15 Sakız Adası Yunan Niko Dans Grubu

15:30 Başkan Ekrem Oran’ın katılımıyla 11. Alaçatı Ot Festivali balonları ve minik karakılçık buğday tohumu dağıtımı eşliğinde ve Belediye Bandosu

Yer: Alaçatı Cumhuriyet Meydanı

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı