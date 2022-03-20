Geri Sayım Başladı! 11’inci Alaçatı Ot Festivali 24-27 Mart’ta kapılarını açıyor

Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen, Ege’nin enfes otları ve onlarla yapılan birbirinden güzel yemeklerin yer aldığı Alaçatı Ot Festivali bu yıl 24-27 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen, endemik otlar ve bu otlarla hazırlanan eşsiz lezzetlerle keyifli anlar yaşatan Alaçatı Ot Festivali, bu yıl on birinci kez düzenleniyor.
Birbirinden leziz etkinlikleri, sokaklara yayılan mis gibi kokuları ile önemli dünya festivalleri arasında yer alan Alaçatı Ot Festivali bu yıl da konserler, stantlar, sergiler, söyleşiler, yarışmalar ve yemek yapım atölyeleri ile milyonları ağırlayacak.
Festivalin teması “Labada”
Dünyaca ünlü şeflerin jüri olarak katılacağı, Ege’de yetişen sayısız otun sergilendiği Alaçatı Ot Festivali’nin bu yılki ana teması, evelik otu olarak da bilinen “Labada” otu.
Zeytin’e Saygı gecesi
Sergiler, söyleşiler ve tadım etkinlikleri ile başlayacak olan festivalin ilk gününde zeytin ağacı katliamına dur demek ve farkındalık yaratmak amacıyla Senfoni Orkestrası şefi Tolga Taviş’in sunumuyla Zeytin’e Saygı Gecesi düzenlenecek.
Ayhan Sicimoğlu unutulmaz bir gece yaşatacak
Festivalin kurucularından ünlü müzisyen ve sunucu Ayhan Sicimoğlu ve Tülin Onaner’in katılımıyla gerçekleşecek, dopdolu içeriği ile cıvıl cıvıl anların yaşanacağı Festival Korteji ise 25 Mart Cuma günü ünlü isimler eşliğinde yapılacak. Kortejin ardından Ayhan Sicimoğlu &Latin All Star konseri gerçekleşecek.
Çağla Şıkel ile ‘En güzel yemek yarışması’
Festival kapsamında, otları tanıma ve toplama gezilerinden yemek atölyelerine, yabani ot ve bitkilerle beslenme seminerlerinden konserlere kadar birçok etkinlik düzenlenecek.
Festivalin üçüncü gününde ise, Çağla Şıkel’in sunacağı, “En güzel yemek yarışması ile En çok çeşit ot toplama yarışması” yapılacak.
Kenan Doğulu sahne alacak
Gerçekleşecek bir dizi etkinliğin ardından Türk Pop Müziği’nin önemli isimlerinden Kenan Doğulu da Alaçatı Ot Festivali kapsamında Çeşmelilerle buluşacak.
27 Mart Pazar günü sona erecek festivalin son gününde ise Alaçatı Ot Festivali balonları ve minik karakılçık buğday tohumu dağıtımı eşliğinde Uninvited Jazz Band sokak çalgıcıları ile kapanış yapılacak.
M. Ekrem Oran: “Bu sadece bir festival değil, bir kaçış noktası!”
Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, sözlerine Covid-19’un ve Ukrayna Savaşı’nın tüm dünya gibi ülkemiz insanını da boğduğunu, mutsuz ettiğini söyleyerek, Umutları diri tutmaya ve daha çok üreterek güzellikleri çoğaltmaya en çok ihtiyacımız duyduğumuz bu günlerde Alaçatı Ot Festivali’nin bir “sevgi ve onarma köprüsü” olduğunun altını çizdi. Başkan Oran sözlerini şöyle sürdürdü: “Alaçatı Ot Festivali hiçbir zaman sadece bir yemek festivali olmadı. Doğadan koparılmış, betonlar arasına hapsolmuş, bedenlerini ve ruhlarını iyileştirmeye çalışan insanlığın önemli bir kaçış noktasına dönüştü. Bu bilinçle hazırlanan bir program bekliyor insanları.”
FESTİVAL PROGRAMI
24 MART PERŞEMBE
11:00 SERGİ AÇILIŞLARI
KARMA RESİM SERGİSİ
MEMORIES
Salim Başyiğit koleksiyon seçkisi
Yer: Sailors Cafe Alaçatı
FOTOĞRAF SERGİSİ
CÜNEYT KIRDAR
Yer: Köşe Konak Otel
KARİKATÜR SERGİSİ
M.K. Perker’den OT’A SAYGI Karikatür Sergisi
YER: HEAVENLY MADE Hacımemiş
(FON MÜZİK: Nature Trio: Obua-Flüt-Klarnet)
RESİM SERGİSİ
CHERMİN VİDORİ
Yer: Köstem Otel
MOZAİK – HEYKEL SERGİSİ
AYSUN YENİCE / ZEYNEP ÇOBANOĞLU
Yer: Kırmızı Ardıçkuşu
RESİM SERGİSİ
BEGÜM AHU AĞLAÇ
YER: ALAÇATI NANN Breakfast and Lunch
RESİM SERGİSİ
Denis Dilara Kesimli Aytepe
Yer: Köşekahve
SERGİ
Şükran Tümer
Yer: Salkım Söğüt Restoran
EL YAPIMI KAĞIT SERGİSİ
Elif Kemahlıoğlu
Yer: Değirmen
HEYKEL SERGİSİ
Onur Çanka
Yer: Değirmen
HEYKEL SERGİSİ
Mehmetcan Ağlaç
Yer: Değirmen
12:00 ZEYTİNYAĞI TADIM ETKİNLİĞİ
–Doç. Dr. Kaoutherb’chir Ben Hassine
–Yusuf Küçük
–Hakan Gökalp
–Oktay Ay
Yer: Sailors Cafe Alaçatı
13:00 Yabani Otların Ayurvedik Özellikleri
Sine Özsoy
Yer: İmren Han Otel
14:30 PANEL : YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN MANTARA GİRİŞ
Mikolog Jilber Barutçiyan
Yer: İmren Han Hotel
16:00 SERGİ AÇILIŞI VE SÖYLEŞİ
“Geçmişten Günümüze-Alaçatı Ot Festivali’nin Tarihi”
Söyleşi: Ayhan Sicimoğlu-Tülin Onaner
Yer: Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası Sergi Salonu
(FON MÜZİK: Nature Trio)
ZEYTİN’E SAYGI GECESİ
Zeytin Ağacı Katliamı’na Dur Demek ve Farkındalık yaratmak amacıyla…
20:05-20:30 TEK KİŞİLİK GÖSTERİ
“Yeniden doğmayı hatırlatan sükunetli kral: Zeytin”
Anlatıcı: Arbil Çelen Yuca /Yazar-Hatırlatıcı Anlatıcı
YER: ALAÇATI AMFİ TİYATRO
21:00 KONSER
ZEYTİN ŞARKILARI
Proje: Suat Çağlayan (Eski Kültür Bakanı)
Sunum ve Orkestra Şefi: Tolga Taviş
45 Kişilik Cumhuriyet Senfoni Orkestrası
YER: ALAÇATI AMFİ TİYATRO
25 MART CUMA
09:00 Yürüyüş Rotası Başlatılması
11:00 Bisiklet Rotası Başlatılması
11:00 Prof. Dr. Alptekin Karagöz / Aksaray Üni. Teknik Bilimler MYO Öğretim Üyesi
Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımının İklim Değişikliği Bağlamında Değerlendirilmesi
Yer: İmren Han Otel
11:30: Dr Neşe Adanacıoğlu
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Ege Otlarının Kullanım Alanları & Muhafazası ve Sürdürülebilirliği
Yer: İmren Han Otel
12:00 ZEYTİNYAĞI TADIM ETKİNLİĞİ
–Doç. Dr. Kaoutherb’chir Ben Hassine
–Yusuf Küçük
–Hakan Gökalp
–Oktay Ay
Yer: Sailors Cafe Alaçatı
14:00 FESTİVAL KORTEJİ
17:00 Uzman Dr. Levent Köstem
Kültürel Miras Zeytin ve Zeytincilik
Yer: İmren Han Otel
18:00 KONSER
Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars
YER: ÇAMLI KUYU MEYDANI
26 MART CUMARTESİ
11:00 Duvar Boyama Etkinliği
Özen Köseoğlu – Zeynep Derya Özay
Mekan: Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası Bahçesi
11:00 Yemek Atölyesi
Gökçen Adar
Yer: Atölye Yağhane
12:00 Dr. Erdinç Oğur / Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Ülkemizin Endemik Bitki Zenginliği ve İzmir Endemikleri
Yer: İmren Han Otel
12:00 Yemek Atölyesi
Ahmet Güzelyağdöken
Yer: Atölye Yağhane
12:00 ZEYTİNYAĞI TADIM ETKİNLİĞİ
–Doç. Dr. Kaoutherb’chir Ben Hassine
–Yusuf Küçük
–Hakan Gökalp
–Oktay Ay
Yer: Sailors Cafe
13:30 YARIŞMA
– En Güzel Yemek Yarışması
– En çok çeşit otu toplayan yarışması
– Ödül töreni
Yer: Cami Meydanı
Çağla Şikel’in sunumu ile
15:00 Panel
Prof.Dr. Ceyhun Dizdarer
Labada ve diğer ege otlarıyla sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam
Yer: İmren Han Otel
16:00 Bitki çayı demleme ve infüzyon yağ yapımı teknikleri
Bahar Özyörük
Yer: Sailors Cafe Alaçatı
17:00 Doğal Sirke Yapımı
Şermin Tunç
Yer: Sailors Cafe
DEĞİRMENLERDE ÇOCUKLARLA BİR AKŞAM ÜSTÜ
15:45 BANDO – Çocuklar İçin Müzik
16:15 – 17:15 ÇOCUKLARLA SERAMİK
AYSUN YENİCE / Workshop
Çocuklara Kukuleta ve Karton Parti Düdüğü Dağıtımı
20:00 KONSER
Kenan Doğulu
YER: ÇAMLI KUYU MEYDANI
27 MART PAZAR
10:00 Standların açılması
11:00 Otlu Köfte Yapımı Workshop
Yer: Asma Yaprağı
12:00 Zeytinyağı Tadım Etkinliği
–Doç. Dr. Kaoutherb’chir Ben Hassine
–Yusuf Küçük
–Hakan Gökalp
–Oktay Ay
Yer: Sailors Cafe
12:00 Söyleşi
Dr. Öğretim Üyesi Dalya Hazar Kalonya / Pamukkale Üniversitesi
Korona Günlerinde Tarım ve Gıda Politikalarını Yeniden Düşünmek
Yer: İmren Han Otel
13:00 Ot Yemekleri Kursu
Erhan Şeker
Yer: Atölye Yağhane
14:00 Ot Yemekleri Kursu
Figen Mertol
Yer: Atölye Yağhane
SOKAKTA HALKLA BERABER KAPANIŞ
14:30-15:15 Sakız Adası Yunan Niko Dans Grubu
15:30 Başkan Ekrem Oran’ın katılımıyla 11. Alaçatı Ot Festivali balonları ve minik karakılçık buğday tohumu dağıtımı eşliğinde ve Belediye Bandosu
Yer: Alaçatı Cumhuriyet Meydanı
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı