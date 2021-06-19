Gerilim Dolu Bir Aile Draması Smother

Senaristliğini Kate O’Riordan’ın üstlendiği Smother, İrlanda’nın kıyı ilçelerinden Clare’in yırtıcı ve engebeli kıyısındaki küçük bir kasabada, derinlerde gömülü sırlar ve bunların istenmeyen sonuçlarına dair bir aile tansiyonunu altı başarılı kısımla ekranlara taşıyor.

BBC’nin İrlandalı draması Smother, kuşku tohumları, çatışmalar ve sırlarla dolu karakter takımını ustalıkla yönetiyor. Senaristliğini Kate O’Riordan’ın üstlendiği Smother, İrlanda’nın kıyı ilçelerinden Clare’in yırtıcı ve engebeli kıyısındaki küçük bir kasabada, derinlerde gömülü sırlar ve bunların istenmeyen sonuçlarına dair bir aile tansiyonunu altı başarılı kısımla ekranlara taşıyor.

Türkiye’deki izleyiciler imali 25 Haziran saat 21:00’de, Digitürk 114. ve Tivibu 143. numaralı kanallarda yer alan BBC First ekranlarında izleyebilecekler.

2021 yılı imali bu küçük dizide, Dervla Kirwan’nı (The Stanger, White Dragon), ailesini ve bilhassa üç kızı Jenny, Anna ve Grace’i ne kıymetine olursa olsun muhafazaya kararlı, sadık bir anne olan Val Ahern rolüyle başrolde izleyeceğiz. Gün yüzüne çıkması istenmeyen karanlık sırlar ve şaşırtan sonuçlarıyla bu sürükleyici dizide aile dramı tansiyonla buluşuyor.

Val Ahern’in uzun yıllar birlikte olduğu eşi Denis (Stuart Graham), bir aile partisinden sonra sabah meskenlerine yakın bir uçurumun eteğinde meyyit bulunduğunda, Val evvelki gece gelişen olayları sorgulamaya başlıyor. Bu sırada ise acımasız, şok edici vefatından kimin sorumlu olabileceğini bulmak için Denis’in çocukları, üvey çocukları ve kardeşleriyle olan ilgilerini araştırıyor. Çetin ve inatçı bir karakter olan Val, ailesinin sırlarını deştikçe merhum kocasının denetimci, manipülatif davranışlarının ailenin her bir üyesi üzerinde nasıl derin bir tesiri olduğunu daha fazla anlıyor. Asla öğrenmek istemediği bir gerçeği ise artık görmezlikten gelemeyeceği biçimde karşısına çıkıyor; karmaşık aile alakaları içerisinde savrulan karakterlerin içlerinden birinin cinayete sürüklenmiş olabileceğini görüyor. Tamamı İrlanda’nın batısında çekilen bu üretim aile dramasına yesyeni bir soluk getirecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı