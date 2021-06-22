GetsuFumaDen: Undying Moon’a son güncelleme

Üstün dövüş yetenekleri ve hoşluğuyla nam salmış Getsu Renge, Getsu klanının 21. Önderi olmasının yanı sıra klanın en yeterli bayan Ninja savaşçısı olarak biliniyor. Getsu Renge’yi seçen oyuncular yeni oynanış tarzları geliştirebilecekler çünkü Getsu Renge, Getsu Fuma’ya kıyasla çok daha süratli ve çevik akınlara sahip fakat bu avantajının yanı sıra Getsu Fuma’ya kıyasla bir dezavantajı var; hücum gücü ve defansı ona kıyasla daha düşük. Hasebiyle oyuncuların bu doğrultuda yeni stratejiler geliştirmesi gerekiyor.

GetsuFumaDen: Undying Moon’in Erken Erişim süreci devam ederken KONAMI oyuncuların geri bildirimlerini Steam topluluğu, Twitter hesabı ve oyuna özel Discord sunucusu üzerinden toplamaya devam ediyor. Oyunculardan gelen yorumlar doğrultusunda oyuna son formunun verilmesine devam edileceği belirtilmekte.

Hibya Haber Ajansı