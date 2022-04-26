Gezi davası sonrası tüm yurtta eylemler düzenlendi

Gezi davasının dünkü karar duruşmasının ardından verilen kararlara tepkiler sürüyor. Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla farklı kentlerde bir araya gelen yurttaşlar hukuksuzluğa karşı ayaktaydı.

Türkiye Komünist Partisi Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Antalya, Bursa ve daha pek çok yerde halka eylemlere katılma ve Haziran Direnişi’nin meşruiyetinin sorgulanmasına karşı bir araya gelme çağrısı yaptı.

İstanbul Taksim TMMOB Makine Mühendisleri Odası önünde siyasi parti ve kitle örgütlerinin çağrısıyla toplanan çok sayıda yurttaş, “Bu halk sana boyun eğmez” ve “Boyun eğme, AKP’den hesap sor” sloganları attı.

“Bugünlerin hesabını soracağız!”

Ankara Ulus Meydanı’nda yapılan açıklamada kararların geçersiz ve hükümsüz olduğunu ifade edildi ve “AKP halka hesap verecek!” denildi.

İzmir Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan yurttaşlar ise “Bugünlerin hesabını soracağız, bu düzeni mutlaka yıkacağız” döviz ve pankartlarıyla eyleme katıldılar.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı