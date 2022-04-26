Bahar Lions Kulübünden Çocuklara Bayram Armağanı Konser

Bahar Lions Kulübünden Çocuklara Bayram Armağanı Konser

 İzmir Bahar Lions Kulübü Derneği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Ahmet Adnan Saygun
Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 26 Nisan 2022 15 Görüntüleme

Gezi davası sonrası tüm yurtta eylemler düzenlendi

Gezi davası sonrası tüm yurtta eylemler düzenlendi

Gezi davasının dünkü karar duruşmasının ardından verilen kararlara tepkiler sürüyor. Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla farklı kentlerde bir araya gelen yurttaşlar hukuksuzluğa karşı ayaktaydı.

Türkiye Komünist Partisi Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Antalya, Bursa ve daha pek çok yerde halka eylemlere katılma ve Haziran Direnişi’nin meşruiyetinin sorgulanmasına karşı bir araya gelme çağrısı yaptı.

İstanbul Taksim TMMOB Makine Mühendisleri Odası önünde siyasi parti ve kitle örgütlerinin çağrısıyla toplanan çok sayıda yurttaş, “Bu halk sana boyun eğmez” ve “Boyun eğme, AKP’den hesap sor” sloganları attı.

“Bugünlerin hesabını soracağız!”

Ankara Ulus Meydanı’nda yapılan açıklamada kararların geçersiz ve hükümsüz olduğunu ifade edildi ve “AKP halka hesap verecek!” denildi.

İzmir Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan yurttaşlar ise “Bugünlerin hesabını soracağız, bu düzeni mutlaka yıkacağız” döviz ve pankartlarıyla eyleme katıldılar.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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