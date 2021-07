GFN Perşembe güncellemelerinde bu hafta

LEGO Builder’s Journey, bu hafta Steam ve Epic Games Store ‘da yayınlandı ve GeForce NOW üzerinden PC, macOS ve Chrome tarayıcılarından da erişilebiliyor. Oyun ayrıca RTX özelliklerine de sahip, yani GeForce NOW üyeleri, LEGO Builder’s Journey’i GeForce NOW üzerinden ışın izlemeli grafiklerle oynayabiliyorlar. Üyeler ayrıyeten, daha uzun oyun mühletleri için bulut oyun sunucularına ve genişletilmiş oturum uzunluklarına öncelikli erişim elde ediyor.

Phantom Abyss’i kaçırmayın

Büyük bir heyecanın akabinde Phantom Abyss bu hafta Steam’de erken erişimde yayınlandı. Oyuncular Phantom Abyss ile bilinmeyen tuzaklardan kaçabilir, tehlikeli uçurumlardan atlayabilir ve kutsal kalıntıyı almak için tehlikeli tapınakların amansız koruyucularından saklanabilir. Her tapınak için sadece bir deneme olsa da oyuncular özel eşyaları almak için oyunu GeForce NOW üzerinden oynayarak evvelki oyuncuların başarısız denemelerinin yanlışlarından ders çıkartabilirler.

Metaverse’e güzel geldiniz

Dual Universe’de yer alan sanal dünya Metaverse’de her seçim sizin. Oyuncular çabucak hemen her şeyi inşa edip global ekonomiyi denetim edebiliyor. Tıpkı vakitte oyuncular inançlı bölgelere bağlı kalarak Dual Universe’i barışçıl bir biçimde oynayabilir ya da eşsiz PvP’de gerçek vakitli savaş yapabilirler.

Gelecek oyunlardan haberdar olun

Kena: Bridge of Spirits 24 Ağustos’ta Epic Games Store ile birebir anda GeForce NOW’a da gelecek. Oyuncular, kutsal bir türbe arayışında genç bir Ruh Rehberi olan Kena’ya katılarak Rot isimli ürkek ruh arkadaşıyla terk edilmiş bir köyün ve ruhlarla dolu ormanın sırlarını ortaya çıkarabilir.

PC oyun indirimleri için tarihleri not alın

Yakında PC oyunlarında büyük yaz indirimi başlayacak. Bu indirimlerle birlikte GeForce NOW da güncellemeler sunmaya hazırlanıyor.

GeForce NOW’da Bu Hafta

Bu hafta GeForce NOW kitaplığına katılan oyunların tam listesi:

Industries of Titan (dünyayla tıpkı anda Steam ve Epic Games Store’da)

LEGO Builder’s Journey (dünyayla birebir anda Steam ve Epic Game Store’da)

Phantom Abyss (Steam’den erken erişim)

Dual Universe beta (Native Launcher)

Encased: A Sci-Fi Post-Apocalyptic RPG (Steam)

The Final Station (Steam)

Iron Harvest (Epic Games Store)

PowerWash Simulator (Steam)

Spirit of the North (Steam)

Strategic Mind: Spectre of Communism (Steam)

Strategic Mind: The Pacific (Steam)

Tom Clancy’s splinter Cell Conviction (Ubisoft Connect)

Tools Up! (Steam)

Hibya Haber Ajansı