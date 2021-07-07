Gıda işletmeleri çalışanları sertifikalandırıldı

Unilever Mesken Dışı Tüketim ve Muteber Eser Platformu’nun birlikte düzenlediği besin işletmelerine dayanak olmak gayesiyle fiyatsız olarak ve online gerçekleştirilen Emniyetli Eller Eğitimi ile 3500 bölüm çalışanı sertifikalandırıldı.

İstanbul’da sekiz farklı belediye kapsamında yer alan besin işletmeleri besin güvenliğinden yeni mevzuatlara kadar birçok hususta eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Unilever Mesken Dışı Tüketim ve Emniyetli Eser Platformu, besin bölümünde faaliyet gösteren ve kısıtlamalardaki değişiklikler sonrası konuklarıyla buluşan işletmelere geçtiğimiz Şubat ayından beri sunduğu fiyatsız ve online özel eğitim içerikleriyle takviye vererek yaklaşık 3500 dal çalışanını sertifikalandırdı. Sağlam Eller Eğitimi kapsamında düzenlenen fiyatsız ve çevrim içi eğitimlere yaklaşık 5000 müracaat aldı. Besin güvenliği, eser ve tüketici güvenliği, satış, pazarlama, pandemide markalaşma ve aktüel mevzuatları da içeren pek çok başlıktaki eğitimlere İstanbul’da iş birliği yapılan Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Beyoğlu, Eyüp Sultan, Kartal ve Maltepe Belediyeleri’nden işletmeler katıldı. İştirakçiler, Unilever Mesken Dışı Tüketim’in 2016 yılından bu yana konut dışı tüketim dalına sunduğu ve besin güvenliğinin her evresine odaklanan Emniyetli Eller eğitim programının derslerini de bu program kapsamında aldı. Çapraz Bulaşma, Fizikî ve Kimyasal Tehlikeler, Paklık, Üretim Güvenliği, HACCP Uygulamaları, Kontrol ve İşçi Hijyeni modüllerinden oluşan Sağlam Eller eğitim ile insan sıhhatini etkileyen tehlikeler; risklerden korunma ve engelleme usulleri öğretiliyor.

Unilever Konut Dışı Tüketim Pazarlama Başkanı Özge Akpınar bu iş birliğiyle ilgili “Böylesine değer taşıyan besin güvenliği bizim de kesime yarar sağlamaya çalıştığımız kritik alanlardan bir tanesi. Unilever Konut Dışı Tüketim Takımı olarak her 2 profesyonel mutfaktan 1’ine ulaşmanın, şeflerle yakın temas halinde çalışmanın bize getirdiği sorumluluğun farkındayız. Bu nedenle mesken dışı tüketim dalının gelişimine katkı sağlayacak adımlar atmaya odaklanıyoruz. Yıllardır markamızın ‘Destekle, İlham Ver, Geliştir’ hedefi doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projelerle dala farklı alanlarda takviye veriyoruz. Pandemi devrinde en büyük gayelerimizden biri de konut dışı tüketim kesimi için olağanlaşma süreçlerinde muteber bir yol arkadaşı olmak. Bu doğrultuda 2016 yılından bu yana 63 bin 335 mutfak çalışanına yarar sağlayan ‘Güvenilir Eller’ eğitim modüllerimizin ortasına geçtiğimiz yıl ‘Personel Hijyeni Önlemleri’ içeriğini ekledik ve ‘Güvenilir Eller’ eğitimini fiyatsız olarak tüm Türkiye’deki işletmelerin erişimine açtık. Ayrıyeten bu periyotta öne çıkan bahislerde işletmelere yol gösterecek rehber içerikler hazırladık. Bu yıl ise ortak bir bakış açısı ve maksatlar doğrultusunda Emniyetli Eser Platformu ile bir ortaya gelerek eğitim zincirimize yeni bir halka ekledik. Birlikte mesken dışı tüketim kesiminin ilerlemesinde değerli bir rol oynayacak bir adım attık. Bu iş birliği çerçevesinde Sağlam Eser Platformu’nda çevrimiçi ve fiyatsız eğitim içerikleri sunduk. İşletmelerin besin güvenliği alanındaki gayretlerine bu eğitimlerle dayanak verdik. Alanında uzman besin mühendisi, ziraat mühendisi ve veteriner tabipler tarafından verilen bu eğitimleri tamamlayan iştirakçilerimiz Sağlam Eller Sertifikası aldılar. Bu sertifikayla birlikte iştirakçilerimiz müşterilerine pandemi devrinde aldıkları önlemler konusunda ne kadar hassas olduğunu gösterebilecek. UFS olarak tıpkı bugün olduğu üzere bundan sonra da kesimimizdeki paydaşların yanında olmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızla dalımızın büyümesi ve gelişmesine dayanak olmaya devam edeceğiz. Eğitimleri muvaffakiyetle tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmış tüm katılımcılarımızı tebrik ediyorum ve restoranların tekrar açıldığı bu süreçte sağlıklı günler ve iyi işler diliyorum.” dedi

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı