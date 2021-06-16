Gilead ile Hayat Bulan Fikirler proje destek tutarları artırıldı

Bu yıl 8’inci sefer yapılacak olan Gilead ile Hayat Bulan Fikirler programı müracaat süreci devam ediyor. Daha fazla projeye takviye olabilmek için; 2021 yılı toplam dayanak fiyatı 350 bin TL’den 500 bin TL’ye çıkarıldı. 20 Haziran 2021 tarihine kadar programın internet sitesi üzerinden yapılan müracaatlar, bağımsız heyetler tarafından pahalandırılacak. Takviye almaya hak kazanan projeler bu yıl Ekim ayında merasimle açıklanacak

Gilead ile Hayat Bulan Fikirler programının 14 Nisan’da başlayan müracaat süreci büyük bir süratle devam ediyor. 20 Haziran 2021 tarihine kadar pogramın internet sitesi üzerinden müracaat yapılabilecek. Daha fazla sayıda projeye takviye olabilmek hedefiyle, 2021 yılı dayanak meblağları artırılarak; bilimsel projeler için 300 bin TL, toplumsal projeler için 200 bin TL olmak üzere toplam 500 bin TL olarak güncellendi.

Sıhhat mesleği mensupları ve tıp, genetik ve biyomedikal üzere kısımlarda okuyan üniversite öğrencileri ile sıhhat alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, bilimsel ve toplumsal projeleriyle 20 Haziran 2021 tarihine kadar hayatbulanfikirler.com sitesi üzerinden dayanak programına başvurabilecek. Bağımsız heyetlerin Temmuz 2021’de yapacağı değerlendirmenin akabinde takviye almaya hak kazanan projeler Ekim 2021’de düzenlenecek merasimle duyurulacak.

Gilead ile Hayat Bulan Fikirler programı HIV, viral hepatitler, sistemik mantar enfeksiyonları, onkoloji ve hematolojik maligniteler alanlarında; hastalıkların taranmasını, teşhis edilmesini, uygun tedavilere daha güzel şartlarda ulaşımı sağlamaya yönelik en düzgün uygulamaları ve yenilikçi fikirleri 8 yıldır destekliyor. Gilead; bugüne kadar HIV, hepatit B, hepatit C, hematoloji, onkoloji ve sistemik mantar enfeksiyonları üzere alanlarda 39’u bilimsel, 15’i toplumsal olmak üzere, toplam 54 projeye 800 bin dolar dayanak verdi.

Programa 2013 yılından bu yana 300’ün üzerinde müracaat yapıldığını belirten Gilead Medikal Yöneticisi Dr. Tahsin Gökçem Özçağlı, “Tüm dünyada araştırmalarımıza ek olarak bilimsel ve toplumsal projelere de verdiğimiz dayanak ile hastaların hayatlarını değiştiriyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu üzere bu yıl da programa ilginin büyük olacağına ve hastaların hayatlarını değiştirecek yenilikçi fikirlere takviye olabileceğimize inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı