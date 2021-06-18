Gilead’ın global yönetim ekibi Türkiye’den yapılan transferlerle büyüyor

Dünyada 38’den fazla ülkede faaliyet gösteren bilim şirketi Gilead, küresel idare grubuna Türkiye’den üç yeni yönetici daha transfer etti. Yeni atamalarla birlikte Gilead’ın küresel idareye transfer edilen yönetici sayısı son 5 yılda 10’a ulaştı. Transfer edilen bu yöneticilerin 8’i bayanlardan oluştu

Dünya genelinde 33 yıldır HIV/AIDS, hepatit B, hepatit C, eflamasyon, onkoloji ve sistemik mantar enfeksiyonları alanlarında yenilikçi tedaviler geliştirmeye odaklanan bilim şirketi Gilead, küresel idaresine Türkiye’den yönetici transferini sürdürüyor.

Gilead’ın Türkiye AmBisome Eser İdaresi Yönetici Yardımcısı Yıldız Biçuri Yükselci, İngiltere’deki Küresel Eser Strateji takımına transfer oldu. Yükselci, İngiltere’de Küresel AmBisome takımıyla çalışmaya Mayıs ayı itibarıylabaşladı.

Gilead Medikal Yönetici Yardımcısı Berna Özelgün de bu misyonuna ek olarak Doğu Avrupa 12 Bölgesi HIV iş ünitesine, Pazarlama Yöneticisi Yardımcısı olarak Nisan ayı prestijiyle dayanak vermeye başladı.

Kıdemli Ruhsatlandırma Sorumlusu Cansu Özdemir ise Haziran ayı prestijiyle Kanada Ruhsatlandırma takımına İstanbul’dan dayanak vermeye başlayacak.

Böylece son 5 yıl içinde Gilead Türkiye’den küresel idareye transfer olan yönetici sayısı 10’ ulaştı. Türkiye’den küresel idareye atanan yöneticilerin 8’i bayanlardan oluştu.

Yıldız Biçuri Yükselci, Galatasaray Üniversitesi Sanayi Mühendisliği mezunu. Profesyonel iş hayatına 2005 yılında Abdi İbrahim’de Eser Müdürü olarak başladı. Astra Zeneca’da Kardiyovasküler Eser Müdürlüğü, Yeni Ticari Modeller Müdürlüğü ve Kıdemli Eser Müdürlüğü’nün akabinde meslek hayatını Boehringer Ingelheim ve Amgen’da sürdürdü. 2019 yılından bu yana Gilead Türkiye’de AmBisome Eser İdaresi Yönetici Yardımcısı olarak misyon yapıyordu. Yükselci birebir vakitte iş hayatına orta verdikten sonra geri dönmek isteyen eğitimli ve tecrübeli bayanları desteklemek emeliyle kurulan Tekrar Biz platformunun da etkin bir üyesi ve Co-Active koç.

Berna Özelgün, Yeditepe Üniversitesi Tıp Falüktesi’ni, Genetik ve Biyomedikal Mühendisliği alanında yandal yaparak tamamladı. Tıpkı üniversitede Sinirbilim alanında doktorasına devam ediyor. The Warton School, Philadelphia’da stratejik idare programını bitirdi. Mesleğine 2012 yılında Mustafa Nevzat’ta hudut sistemi ilaç kümesinde başladı. Sonrasında Novartis’te otoenflamatuar hastalıklar alanında çalıştı. 2015 yılında Gilead’a katılarak sırasıyla; Medikal Müdür, Kıdemli Medikal Müdür ve Medikal Yönetici Yardımcılığı vazifelerini üstlendi. Gilead içinde bayan yöneticilerin güçlendirilmesi maksadıyla kurulan [email protected] kümesinin da Türkiye’deki iki temsilcisinden birisi.

Cansu Özdemir, Clemson Üniversitesi Genetik Mühendisliği mezunu. Profesyonel iş hayatına 2012 yılında Gilead Türkiye’de Ruhsatlandırma departmanında başladı. 2020 yılından bu yana Kıdemli Ruhsatlandırma Sorumlusu olarak misyonunu sürdürüyor. Türkiye dışında bölgesel düzeyde bir projede vazife alan Özdemir, Gilead Türkiye içinde çok sesliliği artırmak emeliyle kurulan İştirak ve Çeşitlilik kümesinin da etkin bir üyesi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı