Global Compact Türkiye Ahmet Dördüncü liderliğinde yeni döneme başlıyor

Global Compact Türkiye’nin 10. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Ahmet Dördüncü yeni dönemde de Global Compact Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam edecek.

Şirketlerin yanı sıra aralarında sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve belediyelerin de yer aldığı çok paydaşlı üye yapısı ile Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için bir gelişim, paylaşım ve iş birliği platformu sunan Global Compact Türkiye, 10. Olağan Genel Kurulu’nu, imzacılarının ve paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirdi.

Toplantı Divan Heyetinin kurulması ve Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü’nün açılış konuşmasıyla başladı. 2021 yılı faaliyetleri ve 2022 yılı planları sunuldu. Çalışma Grubu Eşbaşkanları da yapılan faaliyetler ve elde edilen başarılarla ilgili kısa değerlendirmelerde bulundu. Toplantı bütçe onayı, 2021 Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ibrasıyla devam etti.

Genel Kurul Toplantısı’nda Global Compact Türkiye’nin dernekleşmesi kararı alındı. Bu süreci yürütmek üzere, Ahmet Dördüncü başkanlığındaki yönetim kurulu bir sene daha görevine devam edecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı