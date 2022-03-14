Global’in konsolide gelirleri 1,793 milyar TL’yi aştı tüm işkolları gelir ve FAVÖK’e pozitif katkı sağladı

HOLDİNG’İN SOLO BRÜT BORCU DOLAR BAZINDA YÜZDE 46 AZALDI

Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 13 ülkede faaliyet gösteren Global Yatırım Holding’in (GYH) 2021 yılına ilişkin konsolide gelirleri, IFRIC 12 etkisi ve Ocak 2021’de satılan Port Akdeniz’in katkısı hariç tutulduğunda, bir önceki yıla göre yüzde 64’lük artışla 1.793,7 milyon TL olarak açıklandı. Konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise yüzde 153 artarak 424,9 milyon TL’ye yükseldi. Öte yandan Global Yatırım Holding’in solo brüt borcu, 2020 yılında 103,6 milyon ABD doları iken, 2021 yılında ABD doları bazında yüzde 46 azalarak 55,8 milyon ABD dolarına geriledi. Covid-19’un olumsuz etkilerinin silinmeye başladığının görüldüğü finansal sonuçlara, 2021’in son çeyreğinde tüm iş kolları gelir ve FAVÖK anlamında pozitif katkıda bulundu. Holding’in liman iş kolunda operasyonel konsolide düzeltilmiş FAVÖK, 2020 mali yılındaki 32,4 milyon TL’lik zarara karşılık, 2021 mali yılında pozitif 20.2 milyon TL oldu.

2021 yılında tüm iş kollarının, 2020’de pandemi sürecinin neden olduğu olumsuz etkilerden farklı derecelerde etkilenmelerine rağmen güçlü bir toparlanma kaydettiği bir yıl olduğunu anlatan GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Açıkçası, pandeminin etkileri tamamen bitmedi ancak en kötü günler geride kaldı. 2023 yılından önce tüm iş kollarının normale dönmesini beklemesek de sağlık krizinin kontrol altına alındığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. 2021’in son çeyreğinde tüm iş kollarımızın üstün performans sergilediğini, her birinin gelir ve FAVÖK artışına katkıda bulunduğunu, ayrıca kademeli olarak normalleşmeye geçişi teyit ettiğini görmekten çok mutluyum” dedi.

Grubun, likidite pozisyonunu istikrara kavuşturmak ve uzun ve kısa vadeli borç yükümlülüklerini yönetmek için 5 adım belirlediklerini anlatan GYH Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır, “Grubumuz, Eurobond’un refinansmanının tamamlanması, gaz iş kolundaki bağlı ortaklığı Naturelgaz’ın Borsa İstanbul’da halka arzının başarıyla gerçekleştirilmesi, GYH’de sermaye artışı, Grubun en büyük ticari limanı olan Port Akdeniz’in satışının tamamlanması ve Consus Enerji’nin devam eden halka arz süreci konularında sağlam ve etkin adımlar atmaktadır.” dedi.

Global Yatırım Holding (GYH), 2021 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Grup, 2021 yılında IFRIC 12 etkisi ve Ocak 2021’de satılan Port Akdeniz’in katkısı hariç tutulduğunda, bir önceki yıla göre yüzde 64’lük artışla 1.793,7 milyon TL gelir elde etti. Konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise yüzde 153 artarak 424,9 milyon TL’ye yükseldi. Öte yandan Global Yatırım Holding’in solo bazda brüt borcu, 2020 yılında 103,6 milyon ABD doları iken, 2021 yılında yüzde 46 azalarak 55,8 milyon ABD dolarına geriledi. Covid-19’un olumsuz etkilerinin silinmeye başladığının görüldüğü finansal sonuçlara, 2021’in son çeyreğinde tüm iş kolları, gelir ve FAVÖK anlamında pozitif katkıda bulundu.

‘Pandemide en kötü günler geride kaldı’

Pandemi sürecinde yaşanan gelişmelere rağmen güçlü bir toparlanma kaydedildiğini belirten GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “2021 yılı tüm iş kollarımızın 2020’de pandemi sürecinin neden olduğu olumsuz etkilerden farklı derecelerde etkilenmelerine rağmen güçlü bir toparlanma kaydettiği bir yıldı. Açıkçası, pandeminin etkileri tamamen bitmedi ancak en kötü günler geride kaldı. 2023 yılından önce tüm iş kollarının normale dönmesini beklemesek de sağlık krizinin kontrol altına alındığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Dünyadaki kruvaziyer gemilerinin yüzde 73’ü sefere döndü. Bugün artık kruvaziyer sektörü neredeyse normale dönmüş durumda ve rezervasyonlar da giderek güçleniyor. Aralık 2021 ortalarından itibaren Omicron varyantı tüm turizm sektörlerini olduğu gibi kruvaziyer sektörünü de olumsuz etkiledi. Ancak bu etkiler artık giderek azalmaya başladı ve birçok ülke Covid önlemlerini esnetme sürecine girdi. Ocak 2022 sonu itibariyle rezervasyonlar neredeyse Omicron öncesi seviyelerine geri döndü. Kruvaziyer şirketlerinin büyük bölümü 2022 yazında, yani Akdeniz’in yüksek sezonunda gemi filolarının tamamını sefere döndürmeyi planlıyorlar. Bu çerçevede, liman işletmeciliği iş kolumuzda ve tüm Grubumuz genelinde 2021 yılının 4.çeyreği, performanstaki iyileşmenin hızlandığı bir dönem oldu. Limanlarımız 2021 yılının 4.çeyreğinde, pandeminin henüz ortaya çıkmadığı 2019 yılının aynı dönemine kıyasla seferlerin yüzde 68’ini ve yolcuların yüzde 42’si gerçekleşti. Daha da çarpıcı bir şekilde, bu yılın Şubat ayı itibariyle ise sefer sayıları anlamında 2019’un yüzde 96’sına ulaşıldı. Dünyanın en büyük ikinci limanı olan ve liman işletmeciliği iş kolumuz Global Ports Holding’in portföyünde yer alan Nassau’nun sefer sayısı ise 2019’u geride bıraktı. 2021’in son çeyreğinde tüm iş kollarımız üstün performans sergilediğini, her birinin gelir ve FAVÖK büyümesine katkıda bulunduğunu ayrıca kademeli olarak normalleşmeye geçişi teyit ettiğini görmekten çok mutluyum” dedi.

Ukrayna’da sürmekte olan savaşla ilgili olarak ise tüm ülke halkına taziye ve başsağlığı dileyen Kutman, “Bu kadar çok acının yaşandığı bir savaşın mali sonuçları hakkında yorum yapmak tatsız olsa da, bunun işlerimiz üzerindeki etkisini göz önünde bulundurmak zorundayız. Şu anki öngörümüz, doğalgaz fiyatlarının daha da artabileceği ancak bunun enerji alanındaki işlerimizi olumsuz veya olumlu olarak net bir şekilde etkilemeyeceği yönünde. Kruvaziyer bölümü ile bağlantılı olarak ise Karadeniz halihazırda merkezin dışında kalan bir yerdi ve Türkiye’deki limanlarımızda bir miktar etki beklenebilirken, genel olarak önemli bir etki görmüyoruz. Diğer tüm iş kollarımız üzerinde de çok az veya hiç etkisi olacağını görmüyoruz” diye konuştu.

Likidite pozisyonunu güçlendirmek için 5 adım

2021’in üçüncü çeyreğinde hız kazanmaya başlayan FAVÖK’ün, Covid-19’un yavaşlayan etkisine ve diğer grup şirketlerinin operasyonlarının güçlenmesine paralel olarak grup genelinde dördüncü çeyrekte çok daha güçlendiğine dikkat çeken GYH Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır ise, “Grubumuz, likidite pozisyonunu istikrara kavuşturmak ve uzun ve kısa vadeli borç yükümlülüklerini yönetmek için; Eurobond’un refinansmanının tamamlanması, gaz iş kolumuz Naturelgaz’ın Borsa İstanbul’da halka arzının başarıyla gerçekleştirilmesi, GYH’de sermaye artışı ile elde edilen nakit girişi, Grubun en büyük ticari limanı olan Port Akdeniz’in satışının tamamlanması ve Consus Enerji’nin halka arz süreci konularında sağlam ve etkin adımlar atmaktadır. Global Yatırım Holding’de toplam 487,1 milyon TL’nin bir miktar üzerinde bir hasılatla sonuçlanan sermaye artırım sürecini tamamladık. Önümüzdeki çeyreklerde net faiz giderlerini önemli ölçüde azaltması beklenen fon kullanım raporuna göre, sermaye artırımından sağlanan fonların toplam tutarı, TL tahvillerin (ilk üç çeyrekte 172,2 milyon TL ve Ekim 2021’de ek 17,3 milyon TL ödeme) ve 31,3 milyon Euro’luk banka kredisinin geri ödemesinde kullanıldı” ifadelerini kullandı.

Naturelgaz’ın gelirleri yüzde 53 arttı

Taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren Naturelgaz, operasyonel kabiliyeti, etkin maliyet yönetimi ve şehir gazı iş kolundaki hızlı büyüme sayesinde Covid-19 etkisine rağmen 2021 yılında da sağlam finansal pozisyonunu korudu. Naturelgaz’in 2020 sonunda 85,5 milyon TL olan net borcu, 2021 yılı sonunda 39,6 milyon TL net nakit pozisyonuna dönüştü. Ayrıca ortaklara toplam 32,5 milyon TL tutarında temettü ödemesi yapıldı.

Naturelgaz’ın satış hacmi 2021’de 202,9 milyon Sm3’e ulaşarak 2020′ ye kıyasla yüzde 17’lik bir artış gösterdi. Artan hacimde büyük ölçüde Şehir Gazı satışlarındaki artış etkili olurken, SOCAR Türkiye’nin LNG ve CNG operasyonlarının 2020 sonunda satın alınmasıyla sağlanan inorganik büyüme de LNG satış hacmindeki artışa önemli katkı sağladı. Gelirler, özellikle Şehir Gazının satış hacmindeki artış, SOCAR LNG birleşmesi sonucu LNG gelirlerinin eklenmesi ve gaz fiyatlarındaki artışın etkisiyle yıllık yüzde 53 artarak 692 milyon TL’ye ulaştı. Naturelgaz’ın FAVÖK’ü ise 98,9 milyon TL oldu. Yıllık brüt kardaki yüzde 15’lik artışa rağmen, 2021 yılında yıllık FAVÖK artışı, inorganik büyüme kaynaklı tesis giderlerinin artmasının yanı sıra halka açılma nedeniyle gerçekleşen tek seferlik giderlerin etkisi ile 3 ile sınırlı kaldı.

Naturelgaz Aralık 2021’de satış hacmi ve gelirlerinde tarihi rekorunu gerçekleştirdi; bu trend 2022 yılında da devam etmekte.

Liman işletmeciliğinde pozitif FAVÖK üretimi hızlandı

Ocak 2021’de satılan Port Akdeniz ve IFRIC 12 etkisi hariç tutulduğunda, 2021 yılında liman işletmeciliği iş kolunda gelirler yüzde 76 artarak 285,7 milyon TL’ye ulaştı. Konsolide FAVÖK, 2020 yılındaki 32,4 milyon TL’lik zarara karşılık, 2021 mali yılında pozitif 20.2 milyon TL oldu. Pozitif FAVÖK üretimi 2021’in 4. çeyreğinde hızlandı. Konsolide FAVÖK 2021’in 4. çeyreğinde 41.8 milyon TL’ye ulaştı. Bu rakam bir önceki yılın aynı döneminde -25,1 milyon TL’ydi.

Seyahat kısıtlamalarının kademeli olarak hafifletilmesi ve sefere dönen kruvaziyer gemilerinin sayısındaki artış nedeniyle Covid’in etkisinin azalmasına paralel olarak, liman gelirleri 2021 yılının dördüncü çeyreğinde yaklaşık dört katına çıkarak 134,6 milyon TL’ye ulaştı.

Öte yandan, limanlarda stratejik genişleme de sürüyor. Danimarka Kalundborg Limanı’nda kruvaziyer yolcularına hizmet vermek üzere Kalundborg Limanı ile 20 yıllık bir anlaşma imzalanırken, liman Global Liman İşletmeleri’nin Kuzey Avrupa’daki ilk limanı olma özelliği taşıyor.

Yolcu ve trafik sayısında pandemi öncesine yaklaşılıyor

Liman İşletmeciliği iş kolunda 2021 yılında yolcu hacmi 1.5 milyona yükseldi. Yolcu hacmi bir önceki yıl 1.3 milyon kişiydi. Ancak, 2020 yılına ait yolcu hacimleri, büyük ölçüde pandemi öncesini ve özellikle de GPH’nin Karayip kruvaziyer limanlarından gelen güçlü ilk katkısını da içeriyor. Dünya kruvaziyer sektörü bugün neredeyse normal bir şekilde çalışmaya başlaçış durumda; talep ve rezervasyonlarda kademeli bir artış görülmekte. Omicron varyantı kruvaziyer sektörünü özellikle Aralık 2021’in ortasından itibaren etkilemiş olsa da, varyantta zirve noktasından uzaklaşıldığı görülüyor. Ocak 2022’nin sonunda ise rezervasyon seviyeleri neredeyse Omicron varyantı öncesi seviyelere döndü. Çoğu kruvaziyer şirketi, en yoğun dönem olan yaz sezonu için yüzde 100’e yakın filo konuşlandırması bekliyor. Böyle bir zemine uygun olarak, performanstaki iyileşme süreci 2021 yılının son çeyreğinde daha fazla ivme kazandı. Liman iş kolu Global Ports Holding’in limanlarında 2021’in dördüncü çeyreğinde pandeminin henüz ortaya çıkmadığı 2019 yılının aynı dönemine kıyasla seferlerin yüzde 68’ini ve yolcuların yüzde 42’si gerçekleşti. Bu yılın şubat ayı itibariyle ise sefer sayıları anlamında 2019’un yüzde 96’sına ulaşıldı. Dünyanın en büyük ikinci limanı olan GPH limanlarından Nassau’nun sefer sayısı ise 2019’u geride bıraktıUkrayna’da meydana gelen son olaylar birtakım belirsizlikler doğursa da, orta ve uzun vadede kruvaziyer sektörüne olan talep güçlü yapısını koruyor.

Elektrik üretiminden 368,6 milyon TL’lik gelir

Dağıtık sistemler (Ko/tri-jenerasyon) ile biyokütle ve güneş bazlı temiz enerji üretimini içeren elektrik üretimi işkolunun gelirleri faal santrallerin güçlü performansına bağlı olarak yıllık bazda yüzde 41’lik artışla 368,6 milyon TL’ye ulaştı. Elektrik üretimi işkolunun FAVÖK’ü de yıllık yüzde 54 artışla 148,2 milyon TL oldu.

Feldspata olan talep maden iş kolunu güçlendirdi

Maden iş kolu, ihracat pazarlarından gelen güçlü feldspat talebi nedeniyle 2021’de yıllık yüzde 45 artışla 531.728 ton ürün satışı gerçekleştirdi. İhracata yönelik satış hacmi 480.204 tona, yurtiçi satış hacmi ise 51.524 tona ulaştı. Maden iş kolunda gelir yıllık bazda iki katından fazla artarak 182,6 milyon TL’ye ulaşırken, FAVÖK yüzde 137 artışla 64,3 milyon TL’ye ulaştı. Hacim artışının yanı sıra etkin maliyet kontrolleri ve ihracat pazarlarında döviz bazlı gelirlerin ağırliğı, karlılıktaki artışta etkili oldu.

Gayrimenkulde FAVÖK yüzde 13 arttı

Gayrimenkul iş kolu 2021 yılı gelirlerinde 11, FAVÖK’te ise 13 artış kaydedildi; gelirler 32,7m TL, FAVÖK ise 13,4m TL seviyesinde gerçekleşti. Operasyonel performanstaki iyileşme, özellikle yılın ikinci yarsından itibaren pandeminin etkilerinin azalmasıyla yüksek FAVÖK üreten kiralama operasyonlarının artan katkısına bağlı olarak gerçekleşti.

Artan işlem hacmiyle FAVÖK’te yaklaşık 3 katlık artış yakaladı

Aracılık hizmetleri ve varlık yönetimi iş kolunun gelirleri ise yıllık yüzde 124’lük güçlü bir artış kaydederek 227,5 milyon TL’ye ulaştı. İşlem hacmindeki artış ve etkin maliyet yönetimi sayesinde FAVÖK neredeyse üç katına çıkarak 87,9 milyon TL oldu.

Varlık yönetimi iş kolu İstanbul Portföy’ün yönettiği fon büyüklüğü ise 2020 yılsonunda 6,4 milyar TL iken, 2021 sonunda 23,9 milyar TL’ye yükseldi.

Holding’in borcu 55,8 milyon dolara geriledi

Global Yatırım Holding finansal sonuçları ile birlikte borçluluğu ile ilgili de bilgi verdi. Holding’in solo brüt borcu, 2020 yılında 103,6 milyon ABD doları iken, 2021 yılında yüzde 46 azalarak 55,8 milyon ABD dolarına geriledi. Öte yandan, grubun konsolide net borcu ise 30.09.2021 itibariyle 521.1 milyon dolardan 556,6 milyon dolara yükseldi. Ancak bu artış, büyük yatırımların yapıldığı Nassau Kruvaziyer Limanı’nın borcundan kaynaklandı. Nassau Kruvaziyer Limanı’nın borcu hariç tutulduğunda 30.09.2021’e kıyasla net borç 2021 yılında 25,4 milyon dolar düşüş gösteriyor.

GYH 2021 yılında borçluluğu azaltma hedefine doğrultusunda iyi bir ilerleme kaydetti. Bu doğrultuda, üçüncü çeyrekte sermaye artırım sürecini tamamlayarak toplam 487,1 milyon TL nakit girişi sağladı. Sermaye artırımından sağlanan fonların tamamı, fon kullanım raporu ile uyumlu bir şekilde TL tahvillerinin (ilk üç çeyrekte 172,2 milyon TL ve Ekim 2021’de ilave 17,3 milyon TL) ve 31,3 milyon Euro’luk banka kredisinin geri ödemesinde kullanıldı.