Maldivler’deki Türk otel yatırımı “En İyi Resort” seçildi

Maldivler’deki Türk otel yatırımı “En İyi Resort” seçildi

 Gürok Grup bünyesinde JOALI Maldives “En İyi Resort” unvanına sahip oldu Gürok Grup bünyesinde bulunan v
Ana Sayfa Spor 31 Mart 2022 13 Görüntüleme

Glorıa Jean’s Coffees Türkiye Heybeliada Futbol Takımı’nın Forma Sponsoru Oldu

Glorıa Jean’s Coffees Türkiye Heybeliada Futbol Takımı’nın Forma Sponsoru Oldu

Türkiye pazarına giren ilk gurme kahve markası olan dünyaca ünlü Gloria Jean’s Coffees, İstanbul 1. Amatör Küme’de mücadele veren Heybeliada Spor Futbol Takımı’nın forma sponsoru oldu.

Türkiye pazarına girdiği 1999 yılından bugüne ülkemizde de çok sevilen kahve devi Gloria Jean’s Coffees, geçtiğimiz yıl başlattığı yenilenme hareketiyle markanın misyonunu ve büyüme hedefini doğrudan yansıtan genç, dinamik ve modern duruşunu spor alanında gençlere destek vererek sürdürüyor. Gloria Jean’s Coffees Türkiye, İstanbul 1. Amatör Küme’de mücadele eden Heybeliada Spor Futbol takımının forma sponsoru oldu.

Heybeliada Spor, 26 Mart Cumartesi günü Kartal 75. Yıl Sahası’nda Bostancı Spor ile İstanbul 1. Amatör Küme 20. Grup karşılaşmasında oynadı. Gloria Jean’s Coffees Türkiye ve Heybeliada Spor Kulübü yönetiminin yakından takip ettiği karşılaşmada Heybeliada Spor, Bostancı Spor’u 4-1’lik skor ile yendi. Heybeliada Spor Kulübü Başkanı Koray Kanbur, Gloria Jean’s Coffees Türkiye’nin gençlere verdiği destekten dolayı takım olarak büyük gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Şampiyon Fabrikası Aski Spor 2021’i 111 Dereceyle Kapattı

Şampiyon Fabrikası Aski Spor 2021’i 111 Dereceyle Kapattı