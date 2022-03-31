Glorıa Jean’s Coffees Türkiye Heybeliada Futbol Takımı’nın Forma Sponsoru Oldu

Türkiye pazarına giren ilk gurme kahve markası olan dünyaca ünlü Gloria Jean’s Coffees, İstanbul 1. Amatör Küme’de mücadele veren Heybeliada Spor Futbol Takımı’nın forma sponsoru oldu.

Türkiye pazarına girdiği 1999 yılından bugüne ülkemizde de çok sevilen kahve devi Gloria Jean’s Coffees, geçtiğimiz yıl başlattığı yenilenme hareketiyle markanın misyonunu ve büyüme hedefini doğrudan yansıtan genç, dinamik ve modern duruşunu spor alanında gençlere destek vererek sürdürüyor. Gloria Jean’s Coffees Türkiye, İstanbul 1. Amatör Küme’de mücadele eden Heybeliada Spor Futbol takımının forma sponsoru oldu.

Heybeliada Spor, 26 Mart Cumartesi günü Kartal 75. Yıl Sahası’nda Bostancı Spor ile İstanbul 1. Amatör Küme 20. Grup karşılaşmasında oynadı. Gloria Jean’s Coffees Türkiye ve Heybeliada Spor Kulübü yönetiminin yakından takip ettiği karşılaşmada Heybeliada Spor, Bostancı Spor’u 4-1’lik skor ile yendi. Heybeliada Spor Kulübü Başkanı Koray Kanbur, Gloria Jean’s Coffees Türkiye’nin gençlere verdiği destekten dolayı takım olarak büyük gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı