GoDaddy, girişimcilerin yaz aylarında işlerini büyütmelerine yardımcı olacak dijital ipuçları paylaştı

İnternet trafiği ve online alışveriş harcamalarındaki artışa dikkat çeken GoDaddy, dijital faaliyetlerin, tanıtım çalışmalarına dahil edilmesinin küçük işletme sahipleri ve teşebbüsçüler için yararlı olabileceğini belirtti.

Dünyanın dört bir yanındaki girişimcilerin online dünyada başarılı olması için gerekli araç ve yardımı sunan GoDaddy (NYSE: GDDY), girişimcilerin ve küçük işletme sahiplerinin yaz aylarında işlerini büyütmelerine yardımcı olacak dijital ipuçları paylaştı. Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumu datalarına nazaran 2020 yılında Türkiye’nin toplam genişbant internet trafiği yüzde 58 arttı. Online alışveriş harcamaları ise 2020 yaz aylarında evvelki yılın birebir devrine oranla yüzde 122 büyüdü. Bu trendlerin 2021 yılında da devam etmesi beklendiğinden, GoDaddy, küçük işletme sahiplerinin ve girişimcilerin tanıtım ve irtibat çalışmalarına dijital faaliyetleri de entegre etmelerinin onlara yarar sağlayabileceğini belirtti.

GoDaddy Türkiye ve MENA Kıdemli Bölge Yöneticisi Selina Bieber hususla ilgili olarak şunları söyledi: “Faaliyet gösterdikleri dala bağlı olarak, kimi küçük işletme sahiplerinin ve girişimcilerin işleri yaz aylarında biraz yavaşlayabilir. Türkiye’nin pandemi nedeniyle alınan önlemleri bu yaz gevşetmesi daha fazla insanın tatil için seyahat edebileceği manasına geliyor ve daha fazla beşere oldukları yerde ulaşmak için kullanılabilecek kimi kolay ancak tesirli dijital faaliyetler bulunuyor. Yılın geri kalanında müşteri tabanlarını büyütmeyi hedefleyen ya da sonbaharda daha güçlü bir biçimde geri dönmenin yollarını arayan küçük işletme sahipleri ve teşebbüsçüler için işlerini online olarak tanıtmak işlerini güzelleştirmelerine ve büyümelerine yardımcı olabilir.”

GoDaddy’nin küçük işletme sahipleri ve girişimcilerin yaz aylarında işlerini büyütmelerine yardımcı olmak için önerdiği dijital faaliyetler şöyle:

Online varlığınızı gözden geçirin

Türkiye nüfusunun yüzde 72’si internet kullanıcısı ve bunların yüzde 94’ü taşınabilir internet kullanıyor. Küçük işletme sahipleri ve girişimcilerin, insanlara bulundukları yerde ulaşabilmeleri için online bir varlığa sahip olmaları değerli. Şimdi bir web siteniz yoksa işletmeniz için profesyonel görünümlü, tam donanımlı ve taşınabilir uyumlu bir web sitesi kurmanıza imkan sağlayan GoDaddy Hazır Web Sitesi üzere kullanımı kolay, online bir araçla kolay kolay bir web sitesi kurabilirsiniz. Ayrıyeten bu araç ile web sitenizin dalınızdaki başkalarına kıyasla nasıl performans gösterdiğini anlamak için bilgi tabanlı bilgileri görüntüleyebilir ve toplumsal profillerinizi tek bir platform üzerinden yönetebilirsiniz. Halihazırda bir web siteniz varsa, genel işletme amaçlarınızı desteklediğinden emin olmak için sitenizin fonksiyonlarını gözden geçirmeyi düşünebilirsiniz. Beşerler eserlerinizi yahut hizmetlerinizi arattıklarında web sitenizi bulabiliyor mu? Web sitenizde buldukları bilgileri kullanarak sizinle bağlantı kuruyorlar mı? Sitenize online mağaza özelliği eklemenin işletmenize bir yararı olur mu? Bu tıp sorulara verdiğiniz karşılıklara bağlı olarak, bu yaz arama motoru optimizasyonuna yatırım yapabilir yahut web sitenizin içeriklerini güncellemeye odaklanabilirsiniz. Tahminen de GoDaddy WordPress E-ticaret Hosting üzere bir tahlille e-ticarete atılabilirsiniz.

Potansiyel müşteri oluşturma stratejinizi gözden geçirin

İşletmeniz için bir online varlığa sahip olmak, potansiyel müşteri oluşturmak için de dijital faaliyetlerden yararlanabileceğiniz manasına geliyor. E-posta pazarlama da bunlardan biri. Web sitenize bir kayıt formu ekleyerek e-posta listenizi oluşturmaya başlayabilir ve GoDaddy E-posta Pazarlama üzere bir araçla kolaylıkla e-bültenler oluşturarak listenizle paylaşabilirsiniz. Bu bültenlerde, müşterilerinizle irtibatta kalmanıza yardımcı olmak için işinizle ilgili son güncellemelere, eserleriniz ve/veya hizmetlerinizle ilgili eğitim içeriklerine, sunduğunuz kampanyalar yahut indirimlerle ilgili duyurulara yer verebilirsiniz. Göz önünde bulundurmanız gereken öteki bir öge ise online reklamlar. GoDaddy Hazır Web Sitesi ve GoDaddy WordPress Hosting üzere birçok web sitesi platformu, kullanıcıların web sitelerini toplumsal hesaplarına ve Google profillerine bağlamalarını kolaylaştırıyor. Toplumsal medya reklamları ve Google reklamları, web sitenize daha fazla trafik çekmeye yardımcı olarak daha fazla potansiyel müşteri kazanmanızı sağlayabilir.

Evvelce plan yapın

Her şey her gün değişiyor üzere görünse de birebir kalan şeyler de var, bu nedenle evvelce plan yapmak işletmeniz için yararlı olabilir. Örneğin bu yaz kısa vadede Demokrasi ve Ulusal Birlik Günü, Kurban Bayramı ve Zafer Bayramı üzere özel günler bulunuyor. Bu vakitlere yönelik kampanyalar, indirimler, promosyon kuponları yahut özel bildiriler oluşturmanın sizin için faydalı olup olmayacağını düşünün. Dijital kanallarda entegre bir pazarlama kampanyası yürütmenin küçük işletmeniz için yararlı olacağına karar verirseniz, GoDaddy Dijital Pazarlama Paketi üzere bir araçla web sitenizi, toplumsal medya hesaplarınızı ve e-posta pazarlama faaliyetlerinizi birlikte basitçe oluşturabilir, yönetebilir ve takip edebilirsiniz.

GoDaddy, Türkiye’deki küçük işletmeler için online varlıklarını oluşturmalarını sağlayacak, kolay kullanılabilir ve uygun maliyetli dijital araçlar sunuyor. Eser ve hizmetleri ortasında alan ismi kaydı ve Hazır Web Sitesi’nin yanı sıra hosting, Yönetilebilir WordPress, online güvenlik, online pazarlama ile e-posta ve Office üretkenlik araçları yer alıyor.

Küçük işletme sahipleri ve teşebbüsçüler pandemi sürecinde “yeni normal”e alışmaya çalışırken GoDaddy telefon ve canlı sohbet üzerinden Dayanak Grubu ile ferdî dayanak sunmaya devam ediyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı