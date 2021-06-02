GoDaddy, web sitelerindeki “Güvenli Değil” uyarısının SSL sertifikası yükleyerek kaldırılabildiğini açıkladı

GoDaddy, web sitelerindeki “Güvenli Değil” ikazının ne manaya geldiğini ve web sitesi sahiplerinin SSL sertifikası yükleyerek bu uyarıyı nasıl kaldırabileceklerini açıkladı.

Dünyanın dört bir yanındaki girişimcilerin online dünyada başarılı olması için gerekli araç ve yardımı sunan GoDaddy (NYSE: GDDY), küçük işletme sahiplerinin ve girişimcilerin, web siteleri için bir SSL sertifikası alarak adres çubuğunda görünen “Güvenli Değil” iletisini düzeltebileceklerini belirtti. Kullanıcılara, birtakım web tarayıcılarının ve arama motorlarının, SSL sertifikası olmayan web sitelerini adres çubuğuna “Güvenli Değil” uyarısı ekleyerek işaretlediklerini hatırlatan GoDaddy, bu web tarayıcılarının ve arama motorlarının bir web sitesinde SSL sertifikası kurulduğunu fark ettiklerini ve “Güvenli Değil” ikaz iletisini kaldırdıklarını açıkladı. SSL sertifikası, ikaz iletisinin kaldırılmasını sağlamanın yanı sıra web sitesiyle tarayıcı ortasındaki bilgi transferinin daha âlâ korunmasını da sağlıyor.

“Güvenli Değil” ihtar bildirisi, web sitesinin hücuma uğradığı manasına gelmese de, web sitesinin bir SSL sertifikasına sahip olmadığı, münasebetiyle hem web sitesi sahibini hem de ziyaretçilerini riske attığı manasına geliyor. GoDaddy, SSL’nin açılımının İnançlı Yuva Katmanı (Secure Sockets Layer) olduğunu ve web sitesi sunucusu ile tarayıcı ortasında şifreli bir ilişki kurarak iletilen bilgilerin zımnî kalmasını sağlamaya yardımcı olduğunu açıkladı. Web sitesi bir SSL sertifikasıyla korunuyorsa, site ziyaretçileri web sitesinde gezinmenin, alışveriş yapmanın ve bilgilerini girmenin inançlı olduğunu görüyor. Buna ek olarak, gerçek bir biçimde SSL sertifikası yüklenmiş web siteleri arama motoru sonuç sayfalarında daha üst sıralarda yer aldığından, SSL sertifikaları Google’da arama görünürlüğünün güzelleştirilmesine yardımcı oluyor.

GoDaddy Türkiye ve MENA Kıdemli Bölge Yöneticisi Selina Bieber hususla ilgili olarak şunları söyledi: “Özellikle geçtiğimiz yıl boyunca, dijitalleşmenin işletmelerin büyümesine nasıl yardımcı olabileceğini gördük. Lakin farklı alanlardaki inovasyonlar üzere dijitalleşme de kendi risklerini beraberinde getiriyor. Son bilgiler, 2020 yılında Türkiye’deki siber hücumların yüzde 81 arttığını ve bu atakların yüzde 43’ünün küçük işletmeleri amaç aldığını gösteriyor[1]. Bu nedenle hiçbir işletme hücumların amacı olamayacak kadar küçük olduğunu düşünmemeli ve online varlıklarını korumak için gerekli tedbirleri aldığından emin olmalı. Bunun için de değerli bir birinci adım, web sunucusu ve tarayıcı ortasında iletilen ferdî bilgileri koruyan bir SSL sertifikası yüklemek. GoDaddy, işletmelerin gereksinimlerini karşılayacak çeşitli SSL sertifikaları sunuyor. Ayrıyeten SSL sertifikası planlarımızdan kimileri, yıllık web sitesi temizleme ve yapılandırılabilir makus maksatlı yazılım taraması üzere ek güvenlik tedbirlerini de içeriyor.”