Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
Devam eden yeni pay alma hakkıDevam eden yeni hisse alma hakkı bildirimi yapıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklam
Gökçe Kırgız ilk konserini Sosyo App’te veriyor!
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