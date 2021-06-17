Devam eden yeni pay alma hakkı

Devam eden yeni pay alma hakkı

 Devam eden yeni hisse alma hakkı bildirimi yapıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklam
Ana Sayfa Magazin 17 Haziran 2021 22 Görüntüleme

Gökçe Kırgız ilk konserini Sosyo App’te veriyor!

Gökçe Kırgız ilk konserini Sosyo App’te veriyor!
Müzikçi Gökçe Kırgız, birinci konserini biletli online aktiflik platformu Sosyo’da verecek.
14 yıl evvel bir görüntü paylaşım sitesinde yayınlanan ve büyük ses getiren “Kalbime Gömerim O Zaman” müziğinin bestekarı Gökçe Kırgız, birinci konserini 17 Haziran Perşembe günü saat 21.00’de Sosyo’da verecek. Akustik gerçekleşecek konserin biletleri 10’TL’den satışa çıktı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Ezgi Eyüpoğlu:” Aşkta Birlikte Gülebilmek Çok Önemli”

Ezgi Eyüpoğlu:” Aşkta Birlikte Gülebilmek Çok Önemli”