Gökçe Kırgız’dan “Sandıktakiler Akustik” serisi

Gökçe Kırgız “Sandıktakiler Akustik” adını verdiği Youtube serisi ile yeniden sevenleriyle buluşuyor!

Seride sözü ve müziği kendisine ait olan 4 farklı şarkı yer alıyor. Sırayla yayınlanacak olan şarkılar Kırgız’ın kendi Youtube kanalında ve tüm dijitallerde yerini alacak. Canlı akustik şekilde kaydedilen şarkılar aynı zamanda Youtube’un yeni desteklediği dikey video formatıyla yayınlanacak olması açısından da farklılık içeriyor. “Sandıktakiler Akustik” serisinin ilk şarkısı olan “Aşk Uykusu” 15 Nisan Cuma günü Reverse Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Diğer şarkılar ise 2’şer hafta arayla yayınlanıyor olacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı