Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
Sezer Sarıgöz ”Ayrılık Yakıştı Mı Sana” ile baharı karşılayacak"Ne Ay Geceden" şarkısıyla kısa sürede dinlenme rekorları kıran ve viral listelerde zirveye yerleşen genç
Gökçe Kırgız’dan “Sandıktakiler Akustik” serisi
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