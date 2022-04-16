Sezer Sarıgöz ”Ayrılık Yakıştı Mı Sana” ile baharı karşılayacak

Sezer Sarıgöz ”Ayrılık Yakıştı Mı Sana” ile baharı karşılayacak

 "Ne Ay Geceden" şarkısıyla kısa sürede dinlenme rekorları kıran ve viral listelerde zirveye yerleşen genç
Ana Sayfa Magazin 16 Nisan 2022 13 Görüntüleme

Gökçe Kırgız’dan “Sandıktakiler Akustik” serisi

Gökçe Kırgız’dan “Sandıktakiler Akustik” serisi
Gökçe Kırgız “Sandıktakiler Akustik” adını verdiği Youtube serisi ile yeniden sevenleriyle buluşuyor!
Seride sözü ve müziği kendisine ait olan 4 farklı şarkı yer alıyor. Sırayla yayınlanacak olan şarkılar Kırgız’ın kendi Youtube kanalında ve tüm dijitallerde yerini alacak. Canlı akustik şekilde kaydedilen şarkılar aynı zamanda Youtube’un yeni desteklediği dikey video formatıyla yayınlanacak olması açısından da farklılık içeriyor. “Sandıktakiler Akustik” serisinin ilk şarkısı olan “Aşk Uykusu” 15 Nisan Cuma günü Reverse Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Diğer şarkılar ise 2’şer hafta arayla yayınlanıyor olacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Esma Er: sahnelerde görüntü var ses yok

Esma Er: sahnelerde görüntü var ses yok