Gökhan Gürdeyiş’ten Yeni Single: Kayboluyorum

Müzisyen ve aktör kimliğiyle tanınan Gökhan Gürdeyiş, yeni single’ı “Kayboluyorum”u Universal Music Türkiye etiketiyle bugün yayımladı. Kelamları ve bestesi genç sanatkara ilişkin müziğin düzenlemesi, evvelki singleları “Düşünme Yarını”, “Yapamadıklarım”da olduğu üzere Bahadır Gökalp’e ilişkin.

Gökhan Gürdeyiş, yeni müziği için şunları söylüyor: “Kayboluyorum”, duygusal olarak çıkmaza girdiğim ve önümü göremediğim bir anda çıktı ortaya. Aldığım her karar, attığım her adım beni bir sonraki bilinmeze sürüklüyordu. Müziğin kelamları ve müziği ortasındaki ahenk Bahadır Gökalp’le bir arada baştan beri amaçladığımız haline bürünmüş bulundu bu müzikte. Müziğe entrümanlarıyla katkıda bulunan Barışcan Şimşek, Yusuf Göksun ve Arın Aykut’la tam bir kadro oyunu yürütüp içimize sinen ve dinleyicilerin reaksiyonunu heyecanla beklediğimiz bir iş çıkardık ortaya.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı