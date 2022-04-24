Gökyüzünden Deniz Seviyesine Pedal Çevirdiler

Türkiye’nin karlı zirveden deniz seviyesine inen ilk enduro dağ bisikleti yarışı olan Sky To Sea Enduro Dağ Bisiklet Yarışı tamamlandı.

Kemer Belediyesinin ana sponsorluğunda gerçekleştirilen ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan yarışın startına Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü katıldı.

Yarış, Belediye Başkanı Topaloğlu, Başkan Yardımcısı Gül ve Olympos Teleferik Genel Müdürü Gümrükçü’nün 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı’nda damalı bayrağı sallamasıyla başladı.

Toplam 14’ü yabancı olmak üzere yaklaşık 150 sporcunun katıldığı yarışta sporcular, 34 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Sporcular, etap üzerinde karlı dağ geçişlerinin yanı sıra Olympos Dağı’nın çarşak kayalıkları, dere yatakları, orman içerisindeki zorlu patikaları geçerek deniz seviyesine indi.

Sporcuların deniz kenarına kurulan atlama rampasından atlamaları renkli görüntülere sahne olurken, yarışı izlemeye gelen çok sayıda yerli ve yabancı misafir cep telefonlarıyla görüntü aldı.

– Yabancı sporculardan sürpriz

Yarışa katılan yabancı sporculardan bazıları, tişörtlerinin içine giydikleri Türk Bayraklı tişörtlerle yarışma kararı aldı.

Kaymakam Yücel Gemici ile Belediye Başkanı Topaloğlu, üzerlerindeki yarış kıyafetini çıkaran ve Türk Bayraklı tişörtlerle yarışmak isteyen sporcuları tebrik ederek alkışladı.

– Bisikletini kap Kemer’e gel

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Sky To Sea Enduro Dağ Bisikleti Yarışının Tahtalı Dağı’nın zirvesinden başladığını ve deniz seviyesinde sona erdiğini söyledi.

Dünyada karlı zirveden başlayıp deniz seviyesinde biten tek yarış olmasından dolayı yarışın büyük önem taşıdığını anlatan Belediye Başkanı Topaloğlu, “Sporcular parkurun sonunda bisikletleriyle denize atladılar. Çok güzel bir organizasyon oldu. Bundan sonra da bunun devamı gelecek. Kemer’e tanıtım anlamında büyük katkısı olacaktır. Kemer’i bisiklet destinasyonu hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bundan sonra yol bisikleti etkinliği olacak. “Bisikletini kap Kemer’e gel diyoruz”. Yarışmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

– En genci 14, en yaşlısı 54 yaşında

Yarışa Manisa’dan katılan 14 yaşındaki en genç sporcu olan Cevat Nejatkan, yaptığı açıklamada, 4 yaşından beri bisiklet kullandığını ve son iki senedir de enduro bisiklet sporuyla uğraştığını söyledi.

İlk defa zorlu bir dağ etabında yarıştığını anlatan Nejatkan, “Karlı etap bağayı bir zorluyor. Yarıştaki diğer sporcular benden büyük ama belki 8’nci olabilirim. Kürsüye çıkmak zor ama ilerde çıkacağım. Kemer’de olmaktan da mutluyum.” dedi.

Yarışın en yaşlı sporcusu Selim Şenok (54) ise 41 yaşında bisiklet sporuna başladığını ve 44 yaşından itibaren de yarışlara katıldığını kaydetti.

Yarışta birçok sporcunun babası yaşında olduğunu aktaran Şenok, “Her şeye rağmen kana kan dişe diş bir mücadele içerisinde olacağım. Ayak parmağımda bir çatlak var ama amacım öncelikle yarışı tamamlamak ve podyum görmek. Kemer’de ikinci defa yarışıyorum. Daha önce Down Olympos Yarışlarına katılmıştım. Büyük keyif aldığım yarışlardan biriydi. Kemer’deki bu parkur, yarışçıların Arjantin’deki dünyanın en zorlu parkurundan sonraki zorlu parkurdur. Biz de bu zorlu parkurdan aşağıya ineceğiz. Güzel bir yarış olacağına eminim.” diye konuştu.

Kemerli sporcu Mustafa Arif Tunç ise yarış parkurunun çok güzel olduğunu belirterek ilk etapta çok zorlandığını söyledi.

Üçüncü etabın çok eğlenceli geçtiğini ifade eden Tunç, “Üçüncü etap çok kayalıktı. Kemer’e özgü bir etaptı. Yabancı sporcularla yarışmak bizim için iyi bir tecrübe oldu. Enduro dağ bisikleti sporu Türkiye’de gelişmekte olan bir spor. Kemer’e ve bisiklet turizmine büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Yarışta emeği geçenlere teşekkür ederim.” diye konuştu.

Yarış sonrası dereceye girenlere sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı