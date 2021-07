Gölbaşı Akıllı Kent Sistemine Geçiyor

Gölbaşı Belediye Lideri Ramazan Şimşek, Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ile bir ortaya gelerek Gölbaşı Akıllı Kent Protokolü’ne imza attı.

Akıllı kent olma yolunda adımlarını hızlandıran, tabiata ve etrafa hassas projeleri bir bir hayata geçiren Gölbaşı Belediye Lideri Ramazan Şimşek son olarak ise Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ile bir ortaya geldi. Gölbaşı’nda hayata geçecek olan akıllı sistemler kapsamında protokole imza attıktan sonra proje hakkında ayrıntı veren Lider Ramazan Şimşek “Protokol kapsamında sokak ve parklardaki aydınlatmalar beşere hassas olacak. Park ve bahçe sulama sistemleri ise nem oranına nazaran hareket edecek. Akıllı sulama sayesinde suyumuza sahip çıkarak gereksiz su tüketiminin önüne geçmiş olacağız. Sulama sistemleri otomatik olarak devreye girecek ve bitkilerimiz muhtaçlığı kadar su ile bu sayede buluşacak” dedi.

Hasta takibi sağlayacağız

Projenin öteki ayrıntılarını da aktaran Lider Ramazan Şimşek “Wi-fi alanı, hasta takibi, acil durum butonu, kent bilgilendirme ekranları, akıllı kontrol, akıllı ulaşım ve akıllı kavşak sistemleri de ilerleyen vakitlerde siz pahalı hemşerilerim ile buluşacak. Bu sistem ile ilçemizdeki trafik de çok daha inançlı ve akıllı olacak. Birebir vakitte hasta takip sistemimiz de vatandaşlarımızın sıhhat durumlarını an be an takip edebilmeleri açısından büyük kıymet taşıyor. Bu projemiz sayesinde bu hizmeti de tekrar hemşerilerim ile buluşturmuş olacağız. Acil durum butonumuz sayesinde ise süratlice aksiyon almış hastalara anında ulaşmış olacağız” diyerek kelamlarını noktaladı.

Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ise projenin hem Gölbaşı hem de Ankara için büyük değer taşıdığını aktararak; “Gölbaşı, tarihi, dokusu, tabiatı ve demografik yapısı gereği büyük değer taşıyan bir ilçe. Hayata geçecek olan Akıllı Kent sistemimiz ile bu pahasına bedel katacak” dedi.

Konuşmaların akabinde Lider Ramazan Şimşek ve Genel Müdür Hasan Hüseyin Ertok projenin mukavelesini imzaladı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı