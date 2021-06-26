Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’ten Minik Canlara Yuva

Gölbaşı’ndaki sokak hayvanlarının doğal ortamlarında hayatlarını sürdürebilmesi gayesiyle çalışmalarına devam eden Gölbaşı Belediyesi, artık de kuş yuvaları üretmeye başladı.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde ahşap kuş yuvaları üretilerek makul alanlara bırakılıyor. Son olarak Polis Akademisi Lojmanları bölgesindeki ormanlık/ağaçlık alanda ağaçlara asılan kuş yuvaları idarenin sorumluluğuna verildi. Gölbaşı Belediye Lideri Ramazan Şimşek, Gölbaşı’nın bir tabiat kenti de olduğunu belirterek, “Kuşların hayat alanlarını genişletip, ilçemizde üreyerek çoğalmalarını sağlamak, hoş seslerinden bizleri yoksun etmemelerine vesile olmak maksadıyla bu türlü bir projeye imza attık. İlçemizde sokak hayvanları sahipsiz değil, onların da sorumluluğu bizim üzerimizde. Çiçeklerimizi, böceklerimizi, kuşlarımızı, ağaçlarımızı, ormanlarımızı, göllerimizi yani tüm doğal hayatı korurken, sürdürülebilir bir ömür alanları gerekir. Bütün gayretimiz bunun için” açıklamasında bulundu.

Kuş yuvalarının böcek popülasyonlarını dengelemek ve böceklere karşı böcekçil kuşların korunmasını sağlamaya yönelik olarak da asıldığının altını çizen Lider Ramazan Şimşek “Kuş popülasyonunun ağır olduğu noktalarda bu çalışmamızı devam ettireceğiz. Bu vakte kadar kedi ve köpeklerimizi de yuvalarına ile kovuşturduk. Fen İşleri Müdürlüğümüze emekleri sebebiyle teşekkürlerimi iletmek istiyorum” diyerek kelamlarını noktaladı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı