Gölbaşı Belediyesi “Hoş Geldin Bebek” projesi ile 600 aileye ulaştı

Gölbaşı’nda yeni doğan bebekleri ve annelerini kucaklayan “Hoş Geldin Bebek” projesi ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Salgın sürecinde de kapı kapı gezerek armağanları teslim eden Gölbaşı Belediyesi grupları, 600 aileye ulaştı.

Gölbaşı Belediye Lideri Ramazan Şimşek’in talimatıyla hayata geçen “Hoş Geldin Bebek” projesi ailelerin sevincine ortak olmaya devam ediyor. Salgın süreci öncesinde Gölbaşı Belediye Lideri Ramazan Şimşek’in eşi Yeşim Şimşek ile ziyaret ettiği konutlara; bu süreçte ikramlar Gölbaşı Belediyesi grupları tarafından kapıda teslim ediliyor. Yeni doğan bebekleri ve anneleri kucaklayan proje kapsamında sıhhat işçisi tarafından hazırlanan çantalarda doğum sonrası anne bakımı ve yeni doğan bebek bakımı için pek çok eser bulunuyor. Proje başladığı günden bu vakit dilime kadar Gölbaşı Belediyesi’ne ulaşan bütün ailelere paketlerin teslim edildiğini ve 600 aileye ulaştıklarını aktaran Gölbaşı Belediye Lideri Ramazan Şimşek “Salgın öncesi Gölbaşı Belediyesi gruplarımız ailelerin konutlarını ziyaret ederek mutluluklarına ortak oluyorlardı. Ne yazık ki bu süreçte sizlerden başka kalsak da gönüllerimiz bir. Bu vakit dilimine kadar 600 aileye ulaşarak bebek bakım çantalarını adreslerine ulaştırdık. Doğum sonrası süreçte de devam eden dayanak hizmetlerimiz ve yeni doğum yapan annelerimize sunmuş olduğumuz paketimiz için 485 54 30 ve 485 54 35 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz” dedi.

Keyifli aileler memnun bireyler yetiştirirler. Biz de Gölbaşı Belediyemiz ile birlikte bu mutluluğa ortak oluyoruz. Vatandaşlarımızın gereksinimlerine kısa vadede tahliller bularak her vakit yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz” diye belirten Lider Ramazan Şimşek, eşi Yeşim Hanım’ın da istekli takviye olduğu projeden duyduğu memnunluğu lisana getirdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı