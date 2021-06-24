Gölbaşı Kurban Kesim ve Satış Yeri’nde Son Hazırlıklar Tamamlanıyor…

Gölbaşı Belediyesi kurbanların inançlı ve steril bir ortamda kesilebilmesi gayesiyle geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Kurban Satış ve Kesim Yeri’nin hazırlıklarını tamamlıyor.

Oğulbey Mahallesi 10. Km’de hizmete giren Kurban Kesim ve Satış Yeri’nin hazırlıkları son hız devam ediyor. Toplamda 100 bin metrekare alanda kurulan 9000 m2 içerisinde 2 adet kapalı alandan oluşan tesisin etrafa ve sıhhate hassas olarak inşa edildiğini söyleyen Gölbaşı Belediye Lideri Ramazan Şimşek “Çalışmalarını hızlandırdığımız taşınabilir kesim ünitelerinde bir günde 400 büyükbaş 250 küçükbaş kesiti gerçekleşebilecek. Etrafa hassas alt yapı çalışmaları ile hazırlanan alanda kurbanlıklarımız yerini almaya başlayacak. Alanda küçükbaş kısmı için bir, büyükbaş kesiti için ise 4 adet taşınabilir kesim ünitesi bulunuyor. Bu sayede bütün süreçler el değmeden hijyenik ortamlarda gerçekleşiyor. Birebir vakitte 50 adet güvenlik kamerası ile alanın 24 saat kesintisiz güvenliğini sağlayacağız” dedi.

Bin araçlık otopark alanı mevcut

“Aynı vakitte ailelerin kurbanları keserken, çocuklarında vakit geçirebileceği oyun alanı oluşturduk” açıklamasında bulunan Lider Ramazan Şimşek kelamlarına şöyle devam etti: “Kurban pazarları alanında sıklıkla karşılaşılan otopark sıkıntısını da düşünerek bin araçlık alan kurduk. Tıpkı vakitte acil durumlar için de kurmuş olduğumuz acil helikopter pisti de hizmette olacak. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bildiri edilen yazı kapsamında, dini kararlara, sıhhat kaidelerine ve etraf paklığına uygun halde ibadetin gerçekleştirilmesini sağlayacağız. Hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlere çağımızın salgını olan corona virüsten korunma tedbirlerini içeren tabelalar ve bilgilendirici yazılar asacağız. Tekrar hayvan kesim noktalarına ateş ölçümü ile giriş yapılacak. Buradan Fen İşleri Müdürlüğümüze bütün çalışmaları kendi bünyelerinde yürüttükleri için teşekkür ediyorum.”

Hayvan satıcılarını teftiş edeceğiz

Müşteri denetimlerinin yanı sıra kurban pazarında çalışacak olan görevlilerin de kurallara uygun hareket etmeleri için çalışmalar yürüteceklerini aktaran Ramazan Şimşek “Hayvan satış üniteleri ortası uzaklık en az iki metre olarak genelge gereği ayarlanacak. İlgili afişlerin yanı sıra alanlarda hazır bulunan el antiseptiği yahut hijyeni sağlayacak olan kolonya üzere ögelerin bulunması amaçlanacak. Tekrar hayvan satış yerlerine kolay ulaşılabilir yerlere ise el yıkama ve lavaboları konumlandırılacak bu sayede vatandaşlarımız hijyen ve dini kurallara uygun kurban kesitini sağlayacak. Maske kullanımı ve uzaklık kuralı alanlarımızda da geçerli olacak. Çağdaş bir tesisi vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı