Gölbaşılı Kadınlar Bergen Filminde Buluştu

GÖLBAŞI KADINLARININ SİNEMA COŞKUSU

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek dün akşam düzenlenen etkinlikte; Gölbaşılı kadınlar ile birlikte Bergen filmini izledi. Hayat hikâyesi karşısında duygu dolu anlar yaşayan Gölbaşılı kadınlar; Başkan Şimşek’e böyle bir organizasyonu hayata geçirdikleri için teşekkürlerini iletti.

Daha önce kadınlar için Şanlıurfa turu düzenleyerek 400 kadını geziye gönderen Başkan Ramazan Şimşek bu defa arabeskin unutulmayan kadın seslerinden Bergen’in hayatını anlatan filmde Gölbaşılı kadınları ağırladı. Bugün de ikinci gösterim ile kadınları Bergen filminde yine ağırlayacaklarını 6-7 Mart’ta ise yine 500 kadını ”EREN“in hikayesi ile buluşturacaklarını aktaran Başkan Ramazan Şimşek gösterim öncesi yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Gölbaşımızda doğumdan ölüme kadar her vatandaşımızın yanında olmaya çalışacağımızın sözünü vermiştik. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir program hazırlayalım düşüncesi ile yola çıktık ve bu organizasyona imza attık. Yeşim Hanıma çok teşekkür ediyorum. Gölbaşılı kadınlarımız için birbirinden önemli projelere imza atıyor. Bülent Serttaş konserimizle de bu özel günü taçlandıracağız. Neşet Ertaş’ın da dediği gibi ‘Kadınlar insan biz insanoğlu’. Bu günün önemi tek güne sığamaz. Nice nice günler görmemiz dileğiyle. Hoş geldiniz sefa getirdiniz” dedi.

Film sonrası duygularını aktaran Gölbaşılı kadınlar ise Başkan Şimşek’e ve eşi Yeşim Şimşek’e bu imkanı sağladıkları için çok teşekkür etti. Böyle bir imkan sağladıkları için memnuniyetini dile getiren kadınlar filmin kendilerini çok mutlu ettiklerini ifade etti. Etkinliğin çok güzel tepkiler aldığını aktaran Ramazan Şimşek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile kadına şiddetin her daim karşısında olacaklarını ve bu kapsamda çalışmalarına durmadan devam edeceklerini aktardı. Yeşim Şimşek ise “Bergen filmi çok etkileyiciydi. Kadınların şiddet görmediği ve ezilmediği günler görürüz inşallah. Kadınlarımızın şiddet görmediği bir dünya dileği ile” açıklamasında bulundu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı