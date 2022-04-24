Gölcük Anıtpark’ta 23 Nisan Coşkusu

Gölcük Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Anıtpark’ta hazırladığı oyun alanını dolduran çocuklar, coşku içerisinde doyasıya eğlendiler.

Gölcük’te çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda oyun ve eğlence dolu bir gün yaşadılar. Gölcük Belediyesi tarafından Anıtpark’ta oluşturulan etkinlik alanında çocuklara özel sahne oyunları, mini tiyatro, şişme çocuk oyun parkı ve çeşitli etkinlikler, 23 Nisan coşkusunu ikiye katladı. Çocuklar; aileleriyle birlikte geldikleri etkinlik alanında, gönüllerince oyunlar oynayarak kendi bayramlarını eğlenceye doyarak yaşadılar. Alana gelen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiği çocukların eğlencelerine ortak oldu.

NEŞELİ ÇOCUK SESLERİ ANITPARK’TA YANKILANDI

Anıtpark’ta neşeli çocuk seslerinin yankılandığı etkinlikte, çocuklar bir yandan şişme oyun alanında bir yandan futbol oynarken, bir yandan da boğa üzerinde dengede kalarak yeteneklerini sergilediler. Şişme tırmanma duvarı ve kaydırakta eğlenceli anlar yaşayan çocuklar, sahnelenen çocuk tiyatrosu ve aktivitelerle, 23 Nisan’ı el ele kutladılar. Çocukların aileleri, eğlence dolu etkinlik için Başkan Sezer’e teşekkür ettiler.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı