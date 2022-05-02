Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer: “Ramazan Bayramımız Mübarek Olsun”

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Ramazan bayramının kardeşlik duygularının geliştiği, kültür ve inanç değerlerinin güç kazandığı özel günler olduğunu belirten Başkan Sezer, “Ramazan bereketiyle geldi. Bu güzel günleri hemşehrilerimiz için unutulmaz kılmak adına, mübarek ay boyunca çeşitli etkinlikler düzenledik. Mahallelerimizde düzenlediğimiz ve yoğun ilgi gören programlarımızda hemşehrilerimize; özellikle de çocuklarımıza, eski Ramazan gecelerini yaşatmayı amaçladık. Şimdi de; Ramazan Bayramı’na hep birlikte kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayramın coşkusunu, mutluluğunu aile bireyleriyle, komşularımızla, hemşerilerimizle paylaşarak daha da anlamlı hale getirelim. Herkesi tebessüm ettirelim inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle; değerli hemşerilerim başta olmak üzere, Aziz milletimizin ve İslam Alemi’nin Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı