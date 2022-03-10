Gölcük Belediyesi 10. Birimler Arası Futbol Turnuvasında Gruplar Belirlendi

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen Gölcük Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası’nda gruplar; Başkan Ali Yıldırım Sezer tarafından yapılan kura çekimi ile belirlendi.

Gölcük Belediyesi 10. Birimler Arası Futbol Turnuvası’nda, grupları belirleyecek kura çekimleri yapıldı. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle düzenlenemeyen turnuvada A ve B grubunda mücadele edecek takımlar; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer tarafından çekilen kuraların ardından belirlendi. Personeller arasında dostluk ve dayanışmayı geliştirmek adına organize edilen turnuvada, mesai arkadaşları yeşil sahada birbirine rakip olacak.

MESAİ ARKADAŞLARI SAHADA BİRBİRİNE RAKİP OLACAK

Hisareyn Stadı’nda 16 Mart günü başlayacak turnuvada A grubunda; Yapı Kontrol Müdürlüğü, İdari İşler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü mücadele edecek. B grubunda ise; Makine Bakım İkmal ve Onarım Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ter dökecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı