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Ana Sayfa Spor 1 Mayıs 2022 17 Görüntüleme

Gölcük Belediyesi 21.Geleneksel Futbol Şöleni Şampiyonu Azat İnşaat

Gölcük Belediyesi 21.Geleneksel Futbol Şöleni Şampiyonu Azat İnşaat

Gölcük Belediyesi 21. Geleneksel Futbol Şöleni’nde Kadırga Tesisleri’ni 3-0 yenen Azat İnşaat şampiyon oldu.

Gölcük Belediyesi’nin futbol tutkunlarını bir araya getirdiği 21. Geleneksel Futbol Turnuvası’nda şampiyon belli oldu. Çekişmeli maçlara sahne olan turnuvada, Gölcüklü futbol tutkunlarının oluşturduğu 12’şerli 16 takımda 192 futbol tutkunu mücadele etti. Değirmendere Stadı’nda düzenlenen turnuvanın finalinde Kadırga Tesisleri’ni 3-0 yenen Azat İnşaat şampiyon oldu. Carver Spor ise turnuvayı 3. tamamladı. Şampiyon takım, kupasını Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in elinden aldı.

BAŞKAN SEZER TÜM KATILIMCILARI TEBRİK ETTİ

Ödül töreninde konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Centilmence geçen turnuvaya katılan, hemşehrilerimizden kurulu 16 takım 192 sporcuyu can-ı gönülden tebrik ediyor, organizasyonda görev alan hakemlere, spor birimi personelimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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