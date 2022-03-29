Gölcük Belediyespor Hokey Branşında Eğitimlere Başladı

Gölcük Belediyespor, yeni açılan hokey branşında milli sporcu olan antrenörler nezaretinde çalışmalara başladı.

Gölcük Belediyespor, çocukları ve gençleri daha fazla sporla buluşturma hedefiyle faaliyet gösterdiği branşların sayılarını arttırmaya devam ediyor. 13 branşta 4 bin 175 lisanslı sporcusu bulunan Gölcük Belediyespor, sporcu sayısını arttırmak ve yeni başarılar kazanmak amacıyla; yeni açtığı hokey branşında eğitimlerine başladı. AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, Gölcük Belediyespor’un yeni açılan hokey branşının ilk antrenmanlarına katılarak sporcu ve antrenörlerle sohbet ettiler.

MİLLİ TAKIM SPORCUSU ANTRENÖRLER EŞLİĞİNDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Hokey Milli Takım Sporcusu Murat Demirci ve eski Milli Hokey Sporcusu Ceren Demirci’nin antrenörlüğünü yaptığı hokey branşında sporcular çalışmalara başladılar. Antrenmanda sporcularla yakından ilgilenen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, antrenörler ve sporculara başarılar diledi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı