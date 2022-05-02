Gölcük Ramazan Bayramında Kucaklaştı

Gölcük’te 7’den 70’e herkes Ramazan Bayramı’nın ilk gününde kent bayramlaşmasında kucaklaştı.
Gölcük kent bayramlaşması, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde yoğun katılımla gerçekleşti. Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı’nda gerçekleşen kent bayramlaşması; Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yönetimleri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve Gölcüklüler’in yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.
“BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE NİCE BAYRAMLARA”
Bayramlaşma töreninde 7’den 70’e herkesin bayramını tek tek kutlayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara ulaşmayı Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim” dedi.
BAŞKAN SEZER, GÖREVİ BAŞINDAKİ POLİSLERİN UNUTMADI
Başkan Sezer, kent bayramlaşmasının ardından sokağa çıkarak bayramda görevi başında olan polis ekiplerinin bayramını kutladı.
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı