Gölcük Terminali için ihale yapıldı

Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin yapımı için Büyükşehir’de ihale düzenlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Otobüs Terminali’nin yapılması için ihale gerçekleştirdi. Gölcüklülerin merakla beklediği modern terminalde çalışmalar ihale komisyonun değerlendirmesinin ardından yer teslimi ile birlikte hızla başlayacak.

İKİ FİRMA KATILDI

Gölcük Saraylı Mahallesi’nde yapılacak Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali için Büyükşehir İhale Salonu’nda ihale gerçekleştirildi. İki firmanın katıldığı ihalede en düşük bedel 34 milyon TL oldu.

13 ADET PERON VE 9 ADET YAZIHANE

Gölcük Saraylı Mahallesi’nde yapılacak terminal 2.000 metrekare kapalı inşaat alanı ve 10.000 metrekare saha alanı içerecek. Projede 13 adet peron ve 9 adet yazıhane bulunacak. İlgili firmaya yer tesliminin ardından başlayacak çalışmalar 400 gün içerisinde tamamlanacak.

FİRMALAR VE TEKLİFLERİ

Arıcan İnşaat 34 milyon TL

Haldız İnşaat 44 milyon 749 bin TL