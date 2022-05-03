Gölcük’te Çocuklar Çok Mutlu

Gölcük Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde masal kahramanı maskotlarla sokak sokak gezerek dağıttıkları şekerle ilçedeki çocukların bayram sevinçlerine ortak oldular.

Gölcük’te yaşayan çocuklar, Gölcük Belediyesi’nin sürprizi ile bayram mutluluklarını ikiye katladı. Özel olarak kurulan seyyar gösteri ekipleri, sokak sokak gezerek dağıttıkları şekerler ve seslendirdikleri şarkılarla çocuklara eğlenceli anlar yaşattılar. Seyyar araç üzerinde sokak aralarında çocuk şarkıları seslendirerek ilerleyen ekipler, bayram coşkusu yaşayan çocukların mutluluklarına ortak oldular. Çocukların aileleri ise evlerinin balkonundan bayram eğlencelerine alkış tuttular.

ÇOCUKLAR MASKOTLARLA EĞLENCELİ ANLAR YAŞADI

Seyyar ekipteki masal kahramanı maskotları ile oyunlar oynayan çocuklar, bayram coşkularına ortak olan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür ettiler. Gölcük’te çocuklara yönelik etkinliklerin süreceğini söyleyen Başkan Sezer, “Sevgili çocuklar; sizleri çok seviyor, gözlerinizden öpüyor, bayramınızı kutluyorum” dedi.

BAYRAMDA ÇOCUKLAR EĞLENCEYE DOYACAK

Gölcük Belediyesi tarafından çocuklara özel hazırlanan bayram etkinlikleri; hava şartları el verdiği takdirde bayramın 2. ve 3. günlerinde de, masal kahramanı maskotlar Gölcüklü çocuklarımızla buluşmaya devam edecek. Etkinlikler kapsamında ayrıca; Anıtpark’ta, bayramın 2. ve 3. günlerinde çocukların gönüllerince oynaması için oyun grupları kurulacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı