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Ana Sayfa Spor 12 Nisan 2022 21 Görüntüleme

Gölcük’te Futbol Sahaları Çocuklar İçin Yenileniyor

Gölcük’te Futbol Sahaları Çocuklar İçin Yenileniyor

Gölcük Belediyesi, Yunus Emre Mahallesi 717. Sokak’ta bulunan futbol sahasının yıpranan zeminini sentetik çim ile yenileyerek çocukların kullanımına sundu.

Gölcük Belediyesi, geleceğin teminatı çocukların güvenli alanlarda spor yapabilmelerini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarda son olarak Yunus Emre Mahallesi 717. Sokak’ta bulunan futbol sahasının yıpranan zeminini, sentetik çim ile değiştirilerek yenilendi. Kısa sürede tamamlanan çalışma ile yenilenen futbol sahası çocuklar ve gençlerin kullanımına sunuldu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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